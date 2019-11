Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Auf wirtschaftlich sehr gesunden Füßen steht der Entwässerungsbetrieb der Stadt Zehdenick. Für dieses Jahr wird mit einem Plus und Gewinnvortrag von rund 740 000 Euro gerechnet. Die Eigenkapitalquote beträgt rund 8,5 Millionen Euro. Kredite müssen nicht aufgenommen werden. Kunden der zentralen Abwasser-Kanalisation können sich für 2020 sogar über eine Preissenkung freuen.

Um die Wirtschaftlichkeit im Bereich der mobilen Gruben-Entsorgung aber weiter zu gewährleisten, werden sich Eigentümer von abflusslosen Sammelgruben für Schmutzwasser ab 1. Februar 2020 auf eine leichte Erhöhung der Gebühren einstellen müssen.

Kleinkläranlagen als Option

Sie wird 22 Cent betragen – von zurzeit 5,56 Euro pro Kubikmeter auf 5,78 Euro für die nächsten zwei Jahre. Das erklärte Uwe Mietrasch, der Chef der Stadtwerke, am Montagabend im Werkausschuss.

Mietrasch begründete diese Entscheidung mit den für diesen Bereich gestiegenen "spezifischen Kosten". So hätten sich die Aufwendungen bei der Abfuhr des Schmutzwassers spürbar erhöht. Die Fahrzeuge kosteten mehr, die Löhne seien gestiegen, abgesehen von den Spritkosten. "Dem stehen leider keine Faktoren gegenüber, die eine Senkung oder Beibehaltung der Gebühr auf dem jetzigen Niveau erlauben würden", erklärte Mietrasch, der nicht lange "um den heißen Brei" herum redete. Es sei nämlich ohnehin absehbar, dass die Kosten für Gruben-Kunden auch in den Folgejahren stiegen – zumal bereits jetzt die Anzahl der Gruben-Kunden rückläufig sei. "Was auch dazu führt, dass der Preis weiter steigen wird." Eine Alternative für Gruben-Kunden wäre, die Klärung mittels kleiner Anlagen selber zu übernehmen. "Das Land fördert Kleinkläranlagen, aber der Ausbau von Schmutzwasserkanälen, an die sich Eigentümer von Gruben als Alternative anschließen könnten, wird hingegen nicht mehr gefördert", betonte Mietrasch. Wobei es bereits jetzt im Wirkungsbereich des Entwässerungsbetriebes mehrere Kleinkläranlagen gebe.

Rosig sieht es dagegen für die Kanal-Kunden aus. Von 3,84 Euro auf 3,75 Euro pro Kubikmeter sinkt die Einleitgebühr. Was laut Mietrasch auch dem Umstand zu verdanken sei, dass die Abwassermenge insgesamt wieder steige. Positiv bemerkbar mache sich in dem Zusammenhang auch die Kooperation mit dem Trink- und Abwasserverband (TAV) Lindow-Gransee. So reinige die Zehdenicker Kläranlage Liebenwalder Ausbau unter anderem Schmutzwasser aus Marienthal, Burgwall, und Mildenberg.