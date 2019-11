Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Alexander Moser-Haas ist ungeduldig. Der Veltener Stadtverordnete der Linken, der selbst fast täglich per Zug zur Arbeit fährt, wollte am Montag im Bauausschuss "große Fragezeichen" beantwortet bekommen: Wie können die durch Velten führenden Bahnlinien zuverlässiger werden? Wann fährt der Prignitz-Express bis Gesundbrunnen? Und wann kommt die S-Bahn?

Aus den Gesprächen, die Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) im Herbst geführt hat, konnte sie nur wenig Konkretes entnehmen. Als einziges Zieldatum steht das Jahr, ab dem der Prignitz-Express im 30-Minuten-Takt fahren soll. Zur Moser-Haas’ Beruhigung trug diese Nachricht kaum bei: "Das wäre kein passender Takt für den S-Bahn-Anschluss in Velten. Wenn dann die Regionalbahn (RB 55/Kremmen-Hennigsdorf/Anm. d. Red.) noch ausgedünnt werden sollte, wäre das kein Fortschritt für Velten."

Nadelöhr in Tegel

Laut Hübner plant die länderübergreifende Arbeitsgruppe i2030 jetzt, den Bahnkorridor Berlin/Gesundbrunnen-Neuruppin in drei Planfeststellungsverfahren zu splitten. Die aber werden offensichtlich nacheinander und nicht zeitgleich abgearbeitet. Der Ausbau der Express-Strecke Neuruppin-Kremmen, an dem auf der eingleisigen Strecke drei weitere Begegnungsstellen gebaut werden sollen, sei als erster dran. Der zweite Planungsschritt umfasse dann als Voraussetzung für den Wiederanschluss ans S-Bahn-Netz den zweigleisigen Ausbau der rund fünf Kilometer zwischen Hennigsdorf und Velten. Einen Zeithorizont dafür konnte die Bürgermeisterin nicht nennen.

Das dritte Planfeststellungsverfahren betrifft den Abschnitt Hennigsdorf-Gesundbrunnen und ist laut Baubereichsleiter Berthold Zenner "besonders aufwendig und konfliktreich". Zu den zu bewältigenden technischen Problemen gehöre ein Brückenbau nahe Gesundbrunnen sowie eine Lösung für den Tegeler Bahnübergang Gorkistraße. Wenn der Prignitz-Express dort im Halbstunden-Takt zusätzlich zur S-Bahn verkehrt, gehen die Schranken stündlich bis zu zehnmal runter. Laut Zenner will Berlin dort deshalb eine Unter- oder Überführung errichten. Diese Mitteilung rief Gabriele Schade, sachkundige Einwohnerin von Pro Velten, auf den Plan: "Wie lösen wir das dann mit unserem Bahnübergang in der Rosa-Luxemburg-Straße?" Eine klare Antwort konnte Zenner darauf nicht geben. Dabei ist die Luxemburgstraße als Landesstraße höher eingruppiert als die Tegeler Gorkistraße. Auch der Verkehrsstrom ist am Veltener Bahnübergang stärker. Stadtsprecherin Ivonne Pelz bestätigte am Dienstag, dass bislang von einem Brücken- oder Tunnelbauwerk statt des beschrankten Bahnübergangs noch nie die Rede gewesen sei. Heiko Gehring (AfD) befürchtet in diesem Fall sogar einen "Verkehrskollaps. Da tritt das absolute Chaos ein!"

Fazit der Diskussion: Bis 2023 wird sich nichts verbessern. Dann soll zwar der Halbstunden-Takt für den Prignitz-Express kommen. Doch da dieser weiterhin den Umweg über Spandau fahren muss, bleibt er als Verbindung ins Berliner Zentrum unattraktiv. Weder für den S-Bahn-Anschluss von Velten noch für die Durchbindung des RE 6 nach Gesundbrunnen hat laut Hübner die Planungsgruppe i2030 bislang einen Zeithorizont vorgestellt.

"Wir müssen Druck machen und trommeln!", forderte Andreas Noack (SPD). Als Landtagsabgeordneter wolle er sich dafür einsetzen, dass "die Planfeststellungsverfahren nicht zwei, drei oder mehr Jahre dauern".

Die Deutsche Bahn lehnte es am Dienstag ab, sich zum Stand der Planungen zu äußern und verwies auf den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Vom VBB war am Dienstag keine Auskunft zu bekommen. Auch das Potsdamer Verkehrsministerium erbat sich mehr Zeit. Krankheitsbedingt könne man derzeit keine verlässlichen Auskünfte geben.