Bettina Sichting

Bad Saarow (MOZ) Die Gastgeberinnen brannten vor Ehrgeiz, wollten in der heimischen Scharmützelseehalle die Chance nutzen, sich aus eigener Kraft aus der Tabellenmitte zu lösen. Es sollte kein leichtes Unterfangen werden, lagen beide Gast-Mannschaften doch zwei Punkte vor den Saarowerinnen, Motor dabei mit zwei Spielen weniger. Am Ende aber standen ein 3:1 (25:6, 30:28, 24:26, 25:19) über die Hennigsdorferinnen und ein 3:0 (24, 19, 23) über die zweite Uni-Vertretung aus der Landeshauptstadt sowie sechs Punkte zu Buche, die den VSV auf Rang 2 hinter Spitzenreiter Energie Cottbus klettern ließen.

Der 58. Punkt bringt das 2:0

Die erste Partie begann so richtig beim Stand von 6:3 mit einer Aufgabenserie von Kapitänin Sina Müller, gegen die der Gast aus Hennigsdorf kein Mittel fand. So mussten die Saarowerinnen kaum Angriffe abwehren, kamen dafür mit ihren Bällen immer wieder zum Erfolg. Über die Station 17:4 gelang mit 25:6 ein klarer Satzgewinn.

Die folgenden Durchgänge waren weit umkämpfter. Motor konnte zwei Satzbälle abwehren, hatte beim 27:26 selbst die Chance auszugleichen. Doch vor allem die Saarower Zuspielerin Mandy Tappert behielt den Überblick, bediente in den wichtigen Momenten die richtigen Angreiferinnen. Nach 57 gespielten Punkten hieß es erneut Satzball für die Gastgeberinnen, und mit einer starken Aufgabe von Maria Stark konnte nach 32 Minuten das 2:0 unter Dach und Fach gebracht werden.

Noch eine Aufschlagserie

Im dritten Satz begannen die Gäste solide und erkämpften sich schnell einen 14:9-Vorsprung. Zum Ende kam der VSV noch einmal etwas heran, konnte den Satzverlust aber nicht verhindern. Auch im vierten Durchgang lag die Mannschaft von Trainer Tommy Ziersch zunächst 8:12 hinten. Durch eine Aufschlagserie von Maxie Wohlauf aber gelangen neun Punkte in Folge, die letztlich zum 3:1-Spielgewinn führten.

Jeweils das bessere Ende

In Spiel 2 gegen den USV II missglückte der Start (7:12). Die Mädels aus Potsdam waren total motiviert und kämpften um jeden Ball. Aber die Saarower Damen ließen sich nicht unterkriegen. Zum einen holten Mandy Tappert und Maria Stark mit ihren Aufgaben viele Punkte, zum anderen machte die Angriffsreihe mit Sina Müller, Maxie Wohlauf und Viktória Fábián ordentlich Druck. So wurde der Satz gedreht. Im ausgeglichenen zweiten Durchgang setzten sich die Gastgeberinnen in der Schlussphase ab und hatten auch im Kopf-an-Kopf-Rennen des dritten Satzes mit vielen taktischen Spielwechseln das bessere Ende für sich. "Druckvolle Aufschläge, eine solide Annahme und der unbedingte Siegeswille waren die Schlüssel zum Erfolg", analysierte Trainer Ziersch. "Der Mannschaft ist es gelungen, sich selbst bei großen Rückschlägen wieder zurückzukämpfen."