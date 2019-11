Helmut Musick

Ortsmarke (MOZ) Die Serie der erfolglosen Spiele hält an. Die Kreis-städter konnten die Chance, dass auch die Konkurrenz weiter schwächelt, erneut nicht nutzen und bleiben nach dem 0:3 beiden Randberlinern aus Märkisch-Oderland Tabellenletzter.

Gäste verpassen die Führung

Erneut bot sich das nun schon seit langem gewohnte Bild: Mit drei Altherren-Spielern und ohne Ersatz auf der Bank waren die Aussichten für die Gäste schon vor dem Anpfiff nicht rosig. Dennoch sah es in der ersten halben Stunde gar nicht so schlecht aus für die Beeskower. Nach acht Minuten hatten sie sogar die Riesenmöglichkeit zur Führung: Ein schöner Pass von Philipp Becker auf Max Rosengart hebelte die gesamte Bruchmühler Abwehr aus, Keeper Jeremy Großmann verließ etwas unmotiviert seinen Kasten, aber der Ball von Rosengart konnte im letzten Moment von der Linie geschlagen werden, wäre dabei um Haaresbreite fast noch dem mitgelaufenen Denny Stark auf den Fuß gefallen. Aber der Beeskower Oldie war schon einen Schritt zu dicht am Tor, so dass er das Spielgerät nicht mehr mitnehmen konnte.

Die Preußen-Abwehr stand in der Anfangsphase recht stabil, und immer wieder setzte das Schlusslicht mit Kontern kleine Nadelstiche. Dann aber ein Eckball für den Gastgeber, der mit etwas Glück auf den langen Pfosten verlängert wurde, wo Mario Lammeck unbedrängt zur zu diesem Zeitpunkt etwas überraschenden Führung für Mannschaft von Trainer Jörg "Jockel" Ulbrich einschießen konnte. Mit diesem knappen Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Auch in der zweiten Spielhälfte erhofften sich die Preußen Chancen auf einen Punktgewinn. Die Hoffnung allerdings schwand nach einem krassen Aussetzer von Torhüter Pascal Jedro, der einen Abschlag am äußersten Strafraum-Eck ausführte, dabei den Ball aber genau Jens Lehmpfuhl auf den Fuß spielte. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und erhöhte mit einem Flugball in das verwaiste Gehäuse auf 2:0 (67.).

Im Anschluss hatten die Gäste bei einem Pfostenschuss etwas Glück, ehe erneut SGB-Angreifer Lehmpfuhl in der Nachspielzeit den letztlich doch deutlichen vierten Heimsieg der Gastgeber besiegelte.