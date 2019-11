Irina Voigt

Rüdersdorf Bernd Peisker ist der neue Vorsitzende des Tierschutzvereins Strausberg, Rüdersdorf und Umgebung. Somit nehmen die rund 50 Vereinsmitglieder und mit ihnen die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer der Katzenauffangstation in Rüdersdorf im 29. Jahr des Bestehens mit frischer Tatkraft und Ideen die Aufgaben rund um die Betreuung, Versorgung und Vermittlung der knapp 100 Tiere in Angriff.

"Wir haben einen neuen Vorstand gewählt und sortieren uns derzeit neu", sagt Corinna Ritter, Sprecherin des Vereins. Ziel sei es unter anderem, mehr Transparenz in der Vereinsarbeit zu erreichen. Derzeit stelle man den Kontakt zur neuen Bürgermeisterin Sabine Löser her. "Wir wollen wieder ein Teil der Vereinslandschaft der Gemeinde werden und so auch bei Festen und Feiern mitwirken und uns präsentieren."

Anstrengung Quarantänehaus

In den zurückliegenden Jahren habe man gemeinsam viel erreicht. So wurde mit Hilfe von Spendern und Sponsoren und großer ehrenamtlicher Anstrengung das Quarantänegebäude der Katzenstation in der Woltersdorfer Straße 50 fertig gestellt. "Es gibt dennoch jede Menge Arbeit und stets bei der Tierversorgung viel zu tun", erklärt sie. Man freue sich über neue Mitglieder und Helfer.

Aktuell sei man auf der Suche nach einer großen funktionierenden Industrie-Waschmaschine. Die war auch Thema bei der Zusammenkunft der Helfer am Sonntag. "Die Decken, Handtücher und Kuschelkissen für die Tiere, damit sie sich wohl fühlen, müssen aus hygienischen Gründen immer wieder gewaschen werden", erklärt sachkundig Corinna Ritter.

Gesucht werde zudem eine Tierpflegerin oder ein Tierpfleger. Auch für Futter- und Sachspenden sei man stets dankbar. "Die schönste Anerkennung unserer Arbeit ist, wenn wir eine Katze vermittelt haben und erfahren, dass es Mensch und Tier gut geht", sagt Corinna Ritter. Wer sich für eine Mitarbeit interessiere, könne sich gern melden.

Kontakt: Tel. 0172 9170799