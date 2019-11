Roland Taubert und Jürgen Meier

Schwedt Drei Nachwuchs-Heber vom TSV Blau-Weiß Schwedt und der TSG Angermünde nahmen die lange Reise ins 600 Kilometer entfernte Ingolstadt auf sich. Aus zehn Bundesländern kämpften 117 Sportler der Jahrgänge 2004 bis 2006 im olympischen Zweikampf und der Athletik, die aus Kugelschocken, Pendellauf und dem Schlussdreisprung bestand.

TSV Blau-Weiß Schwedt

Mit Iwan Teterjatnik (Jahrgang 2004) hatte der TSV Blau-Weiß Schwedt einen Teilnehmer bei den Meisterschaften der Schüler. Der Schwedter hatte gute Erinnerungen an diesen Ort. Im vergangenen Jahr konnte er in seiner Altersklasse und Gewichtsgruppe den ersten Platz erkämpfen.

Auch diesmal erfolgte die Einteilung in Gewichtsgruppen – in diesem Altersbereich eine gängige Praxis. Bei 34 Startern des Jahrganges 2004 wurde Iwan mit weiteren 12 Konkurrenten in die mittlere Gewichtsgruppe eingeordnet. Im Schülerbereich bilden die Meisterschaften eine Kombination aus drei athletischen Disziplinen (Schlussdreisprung, Pendellauf und Kugelschocken) sowie den klassischen Gewichtheber-Disziplinen Reißen und Stoßen, bei denen es zusätzlich eine Punktwertung der Technikausführung gibt.

Für Iwan begannen die Meisterschaften mit den Athletikübungen. Schon hier zeichnete sich ein Zweikampf zwischen Eric Rettenberger aus München und dem Heber des TSV Blau-Weiß ab. Beide kämpften um jeden Zentimeter und jede Hundertstelsekunde. Nach den drei Übungen hatte der starke Münchner gut 25 Punkte Vorsprung, obwohl auch Iwan sehr gute Ergebnisse zu verzeichnen hatte.

Im Reißen setzte sich dieser Zweikampf fort. Dem etwas leichteren Schwedter Athleten gelangen hier drei sehr gute gültige Versuche mit hohen Technikwerten und einer neuen Bestleistung von 90 kg. Da auch der Münchener eine gute Technikausbildung bewies, konnte er nach dem Reißen immer noch einen Vorsprung behaupten, allerdings war der auf zehn Punkte geschrumpft. Iwan wartete auch im Stoßen mit einer sehr konzentrierten Leistung auf und hatte nach zwei guten Hebungen den Abstand auf 1,61 Punkte verringert, sodass die letzte Hebung entscheiden musste. Hier scheiterte er knapp an 103 kg und musste mit dem Vizemeistertitel Vorlieb nehmen.

TSG Angermünde

Für die TSG starteten Tino Jahnke und Debütant Benedikt Drafz. Benedikt (JG 2005) konnte seine Aufregung nicht ganz verbergen und schaffte mit zwei Versuchen im Reißen 48 kg. Beim dritten Versuch fehlte die Konzentration. Im Stoßen begann er mit 59 kg und endete bei 63 kg im dritten Versuch. 111 kg gingen in die Zweikampfwertung. In der Athletik zeigte er ein ähnliches Bild. Nach zwei ungültigen Versuchen im Pendellauf durch nicht berühren des Balls, lagen die Nerven blank. Auch einen gewährten dritten Lauf nutzte Benedikt nicht, um die erhofften Punkte zu holen. Beim Dreisprung gab es eine Leistungssteigerung mit 7,44 Meter. Auch im Kugelschocken konnte das erhoffte Leistungsvermögen durch eine vorrangegangene Verletzung beim Sprung mit neun Metern nicht voll ausgeschöpft werden, was nur zum neunten und damit letzten Platz führte.

Tino Jahnke (JG 2004) kämpfte zuerst in der Athletik und erreichte hier in allen drei Disziplinen Bestleistung, was ihm im Zwischenergebnis den siebten Platz von 12 Teilnehmern einbrachte. Im Reißen war nach dem zweiten Versuch mit 62 kg Schluss. Besser lief es im Stoßen. Durch drei gültige Versuche wurden 78 kg in die Wertung gebracht. Am Ende reichte es nur für den zehnten Platz.