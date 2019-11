Julian Stegemann

Schönow Rot-Weiß Schönow wendet beim 4:4 gegen Mildenberg eine weitere Niederlage in der Kreisoberliga in letzter Sekunde ab. Lange Zeit mussten die Hausherren einem Rückstand hinterherlaufen, bis die Erlösung durch Hannes Krüger in der Nachspielzeit kam.

Auch gegen Mildenberg begannen die seit drei Ligaspielen sieglosen Schönower spürbar nervös. Der Tabellenvierte aus Oberhavel hingegen legte gut los und kam auch schon nach wenigen Minuten zur ersten Möglichkeit. Nachdem ein Fernschuss von Hubertus Zschorlich pariert wurde, blieben die Gäste am Ball und schlossen aus kurzer Distanz ab. Schönows Verteidiger warfen sich in den Schuss und retteten im Verbund auf der Linie. Doch das Leder war immer noch nicht geklärt, sodass Mildenberg ein drittes Mal zum Abschluss kam. Doch wieder fand die Kugel den Weg nicht ins Tor sondern dieses Mal an den Pfosten (11.).

Anfangsoffensive überstanden

Schönow musste nach der Anfangsoffensive der Gäste erst einmal Ruhe ins Spiel bekommen. Das gelang vor allem mit dem erfahrenen Peter Erdmann in der Defensive. Dieser nahm sich in der 16. Minute nach dem eigenen Aufbau das Leder und überspielte mit langem Pass die Mildenberger Abwehr. Der in der Spitze gestartete Enrico Molkentin lief den Verteidigern davon, verpasste die Möglichkeit zum 1:0 jedoch knapp.

Gerade als die Schönower selbstbewusster auftraten, unterlief ihnen ein kapitaler Schnitzer in der Defensive. Nach einem Fehlpass im eigenen Strafraum war Mildenbergs Tobias Hunziger zur Stelle und bestrafte Rot-Weiß für die Unkonzentriertheit mit dem Führungstreffer. Mildenberg machte es in der Folge gut und ließ defensiv sehr wenig zu. Eine knappe viertel Stunde später kamen die Gäste zu einem Eckball. Wieder stimmte die Zuteilung bei Schönow nicht, sodass Robert Buss aus kurzer Distanz einköpfen konnte (32.). Die Rot-Weißen waren nach den Niederlagen aus den letzten Spielen und dem 0:2-Rückstand nun richtig gefordert. In der 44. Minute landete eine missglückte Ecke der Hausherren im Rückraum bei Peter Erdmann. Der Verteidiger legte sich die Kugel daraufhin zurecht und feuerte aus 22 Metern ab. Sein Geschoss aus der Distanz knallte jedoch nur an die Latte. Die Hausherren setzten weiter nach und kamen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann doch noch zum Anschlusstor. Wieder wurde der lange Ball über die Abwehr hinweg geschlagen. Patrick Fahlbusch musste daraufhin nur noch an Mildenbergs Keeper vorbeischieben.

Die zweite Halbzeit begann spektakulär. Der erste Angriff von Schönow gelangte auf den Kopf von Stürmer Marcel Richter. Der Stürmer platzierte seinen Kopfball unhaltbar in die lange Ecke und brachte Schönow zum Ausgleich. Mildenberg brauchte jedoch nicht lange um das 2:2 zu verdauen. Nur zwei Minuten darauf folgte die passende Antwort der Gäste. Erneut war es Robert Buss der Hubertus Zschorlich mit seinem abgefälschten Schuss keine Chance ließ. Die hektische Partie nahm richtig Fahrt auf. In der 59. Minute zog Tim Schumacher den Schönowern davon. Vorm Tor blieb er eiskalt und untermauerte mit dem vierten Tor die gute Effektivität der Gäste.

Spannende Schlussphase

Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der Schönow immer wieder zu ungenau in der Offensive agierte. Hannes Krüger schnappte sich deshalb in der 72. Spielminute das Leder und zog aus 20 Metern einfach mal ab. Sein Schuss flog perfekt in den Winkel zum 3:4 für die Rot-Weißen. Mit dem Anschlusstor im Rücken probierte Schönow in den letzten Minuten alles, um doch noch etwas mitzunehmen. In der 94. Spielminute brachte Hannes Krüger nach einem Freistoß die Kugel über die Linie und sicherte Schönow noch das 4:4-Remis.

Rot-Weiß Schönow: Hubertus Zschorlich – Hannes Krüger, Peter Erdmann, Paul Paasche, Lukas Lang, Paul Balzar (46. Niclas Jorks), Patrick Fahlbusch, Enrico Molkentin, Sebastian Gausepohl, Pascal Bettge (64. Oliver Höft), Marcel Richter