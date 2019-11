Günter Grützner

Bad Freienwalde Für die deutschen Spitzenspringer war der Weltcup-Auftakt im Spezialspringen am Wochenende in Wisła wenig erfolgreich. Der fünfte Platz im Mannschaftsspringen sowie ein magerer siebter Rang von Karl Geiger im Einzelwettbewerb, das war es auch schon.

Anders indes die Resultate der jungen Sportler des Wintersportvereins Bad Freienwalde. Landestrainer Stephan Wiedmann war mit Florian Lipke, Mila Twarok, Florian Fechner und Anja Rost beim Internationalen Kinder- und Jugend-Skispringen in Wisła am Start. Unter den insgesamt 100 Startern belegte in der Altersklasse 2006 bis 2009 Mila Twarok einen tollen dritten Platz mit zwei Sprüngen von jeweils 18,5 Metern von der Schanze HS-24, obwohl sie erst Jahrgang 2010 ist. Anja Rost wurde in der Altersklasse 2010 und jünger von der HS-13 mit zwei Sprüngen von 7,5 und 7 Metern Vierte. Sie ist 2012 geboren. Von der HS-44-Schanze gelang Florian Fechner in der Altersklasse 2008/2009 mit zweimal 35 Metern der fünfte Rang.

Florian Lipke fliegt richtig weit

Die beiden absolut weitesten Sprünge gelangen in Wisła aber Florian Lipke mit 41,4 und 42,5 Metern. Er startete allerdings außer Konkurrenz, da er 2005 geboren ist. Dafür erhielt er 230,4 Punkte, die den dritten Platz unter allen Springern bedeutet hätte. Als Vierter folgte der auch in Bad Freienwalde schon mehrfach erfolgreiche und diesmal der Sieger in der AK 2008 und 2009 von der HS-44 Tymoteusz Cienciała vom WSS Wisła mit zwei Sprüngen von 40,5 Metern und 227,1 Punkten.

In Gesprächen beim Weltcup zeigten sich auch Richard Freitag und Walter Hofer, Renndirektor der FIS, sehr interessiert an den Leistungen der WSV-Sportler. Als Abschluss in Wisła konnten die Bad Freienwalder so manchem Weltklassespringer persönlich die Hand reichen und ein gemeinsames Foto mit dem einem oder anderen mit nach Hause nehmen.