Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Wie kommt das Klimaschutzpaket der Bundesregierung in der Barnimer Kreisstadt an? Das haben die Studierenden im Modul "Betriebliches Umweltmanagement" des Fachbereiches Nachhaltige Wirtschaft stichprobenartig erkundet. Von den durch sie befragten gut 350 Eberswalderinnen und Eberswaldern seien etwa 80 Prozent dafür gewesen, das Fliegen zu verteuern und dafür das Bahnfahren preiswerter zu machen, sagt Prof. Thoralf Buller, Lehrbeauftragter an der Hochschule. Auf weniger Gegenliebe sei die konsequent kohlendioxidbezogene Reform der Kfz-Steuer gestoßen, die unter 60 Prozent der Befragten billigen würden. Vor allem Berufstätige fänden diesen Schritt eher nicht empfehlenswert, hier liege die Zustimmung bei gut 50 Prozent. Frauen würden die Maßnahmen grundsätzlich eher als Männer befürworten. Am aufgeschlossensten stünden die Auszubildenden dem Klimaschutzpaket der Bundesregierung gegenüber. Und jüngere und ältere Befragte würden eine Verteuerung des Fliegens eher akzeptieren, als jene zwischen 28 und 39 Jahren. Grundsätzlich hätte sich gezeigt, dass die Eberswalder an den Beziehungen von Klima und Verkehr ungemein interessiert seien, urteilt der Lehrbeauftragte der Hochschule.

"Ein weiteres Fazit lautet: Das Auto ist für die Eberswalder Alltagswirklichkeit wichtig", sagt Thoralf Buller. Deswegen sei es ratsam, den öffentlichen Personennahverkehr weiter auszubauen.