Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Spätestens in zwei Wochen liegen dem Landkreis Märkisch-Oderland die Empfehlungen vor, die die Brandenburgische Stadterneuerungs GmbH (BSG) als potenzielle Käufer herausgefiltert hat. Da heute bereits der Kreisausschuss für die Kreistagssitzung am 11. Dezember zusammenkommt, sei eine Entscheidung in diesem Jahr nicht mehr möglich, sagte Kreissprecher Thomas Berendt auf Anfrage. Sofern die Namen der Bewerber vorliegen, verfasst die Kreisverwaltung eine Beschlussvorlage, die durch die Ausschüsse geht und dem Kreistag in der ersten Sitzung des neuen Jahres vorliegt. Nach Aussagen des Kreissprechers verläuft die Vergabe öffentlich. Die BSG hat das Ausschreibungsverfahren im Auftrag des Landkreises ausgeführt.

Keine Angaben zu Bewerbern

Zu den verbliebenen Bewerbern kann der Kreissprecher noch keine Angaben machen. Auch die BSG werde sich dazu noch nicht äußern, ist er sich sicher. Zu Beginn des mehrstufigen Verfahrens kamen acht Bewerber in die enge Auswahl. Sie wurden dann gebeten, ein Angebot und ein erweitertes Konzept abzugeben. Dabei war immer wieder betont worden, dass nicht der Meistbietende den Zuschlag bekommt, sondern der mit dem besten Konzept. Der Verkehrswert des Schlosses war mit 330 000 Euro angegeben worden.

Nach MOZ-Informationen sollen potenzielle Hotelbetreiber dem Bewerberkreis angehört haben. Ob diese noch im Rennen sind, war nicht zu erfahren.

Der Kreistag hatte am 18. Juni 2018 Schloss Freienwalde als "entbehrlich" bewertet und damit das Ausschreibungsverfahren zum Ärger vieler Bad Freienwalder ausgelöst. Mit einem Sonderausschuss unter der Leitung von Peter Glaetzner (FDP) begleitet die Stadtverordnetenversammlung den Prozess.

Leer steht das um die Wende zum 19. Jahrhundert errichtete Schloss mitnichten. In der Beletage sind wechselnde Ausstellungen, in der oberen Etage befindet sich die Walther-Rathenau-Gedenkstätte, die von mittwochs bis sonntags geöffnet ist. Auch das Teehäuschen wird für Lesungen, Vorträge und Konzerte gebucht. Dank des Freundeskreises Schloss Freienwalde unter dem Vorsitz von Marie-Theres Suermann gehört das preußische Königsschloss zu den "Orten der Demokratiegeschichte" in Deutschland.

Kriterien bilden hohe Hürde

Der Kreistag hat Kriterien für den Schloss-Verkauf aufgestellt, an denen sich der Käufer orientieren muss. dazu gehören Pflege und Entwicklung des kulturellen Erbes, angemessene Berücksichtigung des Rathenau-Gedenkens, Erhaltung des Areals in einem angemessenen Zustand, Sicherung der öffentlichen Zugänglichkeit, Parkpflege und Weiterentwicklung durch neue Gestaltungselemente, ein Beitrag zur Entwicklung Bad Freienwaldes als Kurstadt sowie neue Arbeits- und Ausbildungsplätze.