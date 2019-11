Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Außerplanmäßige Kosten spielten bei der Gemeinderatssitzung in Steinhöfel am Montagabend eine große Rolle. 272 100 Euro, die im Haushalt nicht eingeplant sind, hat die Gemeindekasse demnächst zu verkraften. Jane Gersdorf (Aktives Bündnis) fragte, ob diese Mehrkosten überhaupt machbar sind. "Als Deckungsquelle werden Einsparungen bei der Amts- und Kreisumlage genutzt", sagte Kämmerin Helen Feichtinger.

Für Fäll- und Pflegearbeiten an Bäumen werden 50 000 Euro mehr benötigt als die schon veranschlagten 48 000 Euro. Für den Winterdienst sind 100 000 Euro eingestellt. "Wir können davon ausgehen, dass sie nicht in dem Ausmaß benötigt werden, so dass Geld aus dem Konto Winterdienst der Baumpflege zur Verfügung gestellt werden kann", begründete Helen Feichtinger.

Versicherungen belasten Kasse

Auf 38 400 Euro beziffern sich Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Brandenburg sowie an den Kommunalen Schadensausgleich (KSA). Beim Zusammenschluss von Steinhöfel mit Odervorland wurde davon ausgegangen, dass diese aus dem Amtshaushalt finanzierbar sind. Die Beiträge müssen aber von Steinhöfel geleistet werden.

Eine zusätzliche Mehrbelastung von 75 000 Euro bringt auch die Endabrechnung des Landkreises Oder-Spree für den Straßenausbau in Buchholz. Die im September beschlossene Aufwandsentschädigungssatzung für Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse tritt am 1. Januar in Kraft und schlägt mit Kosten von 20 700 Euro zu Buche. Desweiteren informierte Feichtinger über zusätzliche Kosten, die durch die Sanierung der Heinersdorfer Turnhalle entstehen. Um den Schulsport zu gewährleisten, wurden in der Müncheberger Dreifelderhalle Zeiten gebucht. "In diesem Jahr können Nutzungsgebühr, Betriebs- und Fahrtkosten durch ein Busunternehmen aus dem laufenden Haushalt gedeckt werden. Für 2020 rechnen wir mit einer Mehrbelastung von 38 000 Euro", sagte die Kämmerin.

Machbarkeitsstudie für Kita

Der angestrebte Beschluss zur Betriebserlaubnis und dem Bauantrag für die geplante Kita im Angerhaus in Steinhöfel wurde nach kontroverser Diskussion und zu vielen ungeklärten Aspekten verschoben. Der Bedarf an Kitaplätzen wurde beim Landkreis Oder-Spree gemeldet. Im Angerhaus sollen es nach jetzigen Vorstellungen 25 Plätze werden. "Bei einer Grundfläche von 170 Quadratmetern könnten es aber auch mehr werden", sagte Bürgermeisterin Claudia Simon und verwies auf die Neuendorfer Kita, die bei weniger Fläche eine Betriebserlaubnis für 48 Kinder hat. Zudem braucht die Neuendorfer Kita dringend einen neuen Sanitär-und Sozialtrakt. Oliver Heisel (Aktives Bündnis) formulierte schließlich eine neue Beschlussvorlage, die besagt, dass die Gemeinde die Verwaltung beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für die Kita Neuendorf im Sande und das Angerhaus Steinhöfel in Auftrag zu geben. "Dann sind alle relevanten Fakten auf dem Tisch und der Gemeinderat kann entscheiden, wie es weiter gehen soll", so Heisel. Das wurde einstimmig auf den Weg gebracht.