Ulrike Gawande

Dabergotz (MOZ) Dass wir uns vom Berliner Markt weitestgehend verabschiedet haben, sehe ich positiv, weil die Mitarbeiter nicht auf der Stadtautobahn im Stau stehen, sondern hier regional tätig sind", beschreibt Dieter Herrmann von der gleichnamigen Firma für Handwerk und Industrietechnik aus Dabergotz die Veränderungen in seinem Unternehmen.

34 Mitarbeiter mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren hat der 59-Jährige inzwischen. Nahezu alle kommen aus der Region. 1990 gründete er die Firma in Bechlin. 1995 hatte Hermann bereits 15 Mitarbeiter, so dass er 1997 das Grundstück am heutigen Standort kaufte. Zwei Jahre später zog die Firma nach Dabergotz um. Eine Zeit, an die sich Dieter Herrmann nur ungern erinnert. "Die Konjunktur ging stramm nach unten." Denn bis dato war die heutige Herrmann GmbH oft als Subunternehmer tätig gewesen, beispielsweise für den Ruppiner Bauhof. "Die hatten aber plötzlich keine Arbeit mehr für uns." Und das direkt nach dem Umzug der Firma und mit deutlich mehr Mitarbeitern. "Das waren völlig andere Kosten."

Doch Dieter Herrmann steckte nicht den Kopf in den Sand, sondern orientierte sich um, weg von der Position als Subunternehmer. Da es in der Industrie wenig zu tun gab und Kurzarbeit nötig war, nutzte er die Förderung der Arbeitsagentur und schickte seine Mitarbeiter zu diversen Weiterbildungen, unter anderem zur Schweißerausbildung. "Ich komme selbst aus dem Anlagenbau und habe eine Leidenschaft für das Schweißen und große Rohre", verrät der 59-Jährige. "Das Ergebnis der konjunkturellen Programme sind hochqualifizierte Schweißer. Und wir können nun Arbeiten anbieten, die keiner in der Region anbieten kann."

Zwei Standbeine

So steht das Unternehmen inzwischen auf sicheren Füßen, verteilt auf zwei Standbeine. Die eine Säule ist die Betreuung von rund 2 000 Heizungskunden im Rahmen des Kundendienstes, die andere ist der Anlagenbau. Hier arbeitet die Herrmann GmbH für Industriebetriebe oder errichtet ganze Heizhäuser für die Stadtwerke. Doch auch ohne Förderung der Arbeitsagentur setzt der Firmenchef weiter auf die Qualifizierung seiner Angestellten und nutzt dazu die konjunkturschwächere Zeit im Winter. "Bis vor fünf oder sechs Jahren gab es teilweise ein bis zwei Monate, in denen wir keine Arbeit hatten", erinnert sich Herrmann, der aktuell sieben Auszubildende beschäftigt. Diese werden zum Anlagenmechaniker im Bereich Heizung, Sanitär, Klima oder zum Elektroniker ausgebildet. "Wir fördern sie speziell und fragen worin ihre Leidenschaft liegt." Über mangelnde Bewerbungen braucht sich der Unternehmer, der zudem Innungschef ist, keine Gedanken zu machen. Auch drei Abiturienten lernen bei ihm. "Unser guter Ruf spiegelt sich in den Bewerbungen wieder." Bereits 2017 wurde er als "1a-Arbeitgeber im Handwerk" ausgezeichnet.

Doch Herrmann ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern geht wichtige Themen an. Angefangen bei der Umstrukturierung des Unternehmens, über Investitionen in digitale Technik, um Prozesse zu optimieren, oder die "Up to date"-Offensive bis hin zum Serviceanspruch. "Service heißt Bereitschaft. Das wollen viele kleine Unternehmen nicht machen. Das ist unser Vorteil als großer Betrieb: Viele Mitarbeiter bedeuten weniger Bereitschaftsdienst." Auch die Nachfolgersuche hat Dieter Herrmann bereits vor fünf Jahren begonnen. "Ich möchte nichts dem Zufall überlassen. Das ist die Philosophie des Unternehmens, ich will nicht verkaufen." Deshalb bietet der 59-Jährige Mitarbeitern, die schon lange im Unternehmen sind, die Möglichkeit, in die Firma einzusteigen. "Die Weichen sind gestellt." Einmal im Monat sitzen alle Mitarbeiter beim gemeinsamen Zahlen-Daten-Fakten-Frühstück zusammen und erfahren transparent, wie es um die Firma steht.