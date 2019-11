MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Heimlichkeiten im Kinderzimmer" – so lautet der Titel der Weihnachtsrevue, zu der die Kinder und Erzieher der Kita "Haus Sonnenhügel" ins Friedrich-Wolf-Theater einladen. Erzählt wird die Geschichte der Brüder Hans und Franz, die ihre Spielsachen nicht sehr liebevoll behandeln. Die Spielsachen sind deswegen sehr traurig. In der Nacht erwachen sie zum Leben und beraten sich mit dem Weihnachtsmann… Die Vorstellungen beginnen Freitag und Sonnabend um 16 Uhr und am Montag um 10 Uhr. Karten kosten 9,50 Euro, am Montag 5,50 Euro.