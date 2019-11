Ralf-Rüdiger Targiel

Unser heutiges Foto hat ein uns unbekannter Fotograf am 9. November 1988, gegen 15.30 Uhr vor dem Hotel "Stadt Frankfurt" aufgenommen. Dort wurde der Gedenkstein für die zerstörte Synagoge eingeweiht. Das Stadtarchiv erhielt das Bild aus dem Besitz des in diesem Jahr verstorbenen Pfarrers Rudolf Hanschel. Auf der Fotografie ist unter anderem Rabbiner Curt Cassell zu sehen. Er war von 1936 bis 1939 letzter Rabbiner in Frankfurt und wohnte einst im nördlich an der Synagoge angrenzenden neuen Gemeindehaus.

Am Abend des 9. November 1938 musste er hier die fürchterlichen Geschehnisse erleben. In jener Nacht warfen Nazi-Horden die Schaufenster jüdischer Geschäfte ein, stürmten in die Häuser jüdischer Besitzer und verhafteten die Gemeindemitglieder. In der Synagoge wurde Feuer gelegt. Die wertvolle, neunstimmige Sauer-Orgel von 1892 – von der die Orgelpfeifen entwendet wurden – und mit ihr die gesamte Inneneinrichtung, darunter die heilige Lade und der achtarmige Standleuchter aus dem Jahr 1823, wurde demoliert. Nur mit Glück und der Hilfe von Gemeindemitgliedern entging der Rabbiner selbst der Verhaftung. Die Schäden der Pogromnacht mussten die Opfern selbst und das innerhalb einer vorgegebenen Frist beseitigen. Da dies nicht möglich war, war die Gemeinde gezwungen, ihre Synagoge wie auch das südlich angrenzende Schulhaus zu verkaufen. Was er damals nicht wusste, war, dass das Gebäude den Krieg überdauerte und erst im Vorfeld der Planungen zur neuen Karl-Marx-Straße abgerissen wurde.

Zur 50. Wiederkehr der Pogromnacht war Rabbiner Cassell auf Vorschlag des katholischen Pfarrers Gotthard Richter zum ersten Mal wieder nach Frankfurt gekommen, um hier an der Einweihung des Gedenksteines für die Synagoge vor dem Hotel teilzunehmen. Als Pfarrer Richter dies Oberbürgermeister Krause vorschlug, ging Fritz Krause sofort darauf ein und lud den Rabbiner nach Frankfurt ein. Der Flug aus London war in Westwährung zu bezahlen, wofür der Oberbürgermeister keine Genehmigung erhielt und so wurde, wie Rudolf Hanschel später einem Gemeindemitglied sagte, "vertraulich vereinbart, dass über die Evangelische Kirche Deutschland die Tickets in DM bezahlt wurden".

Schon in der Mitte der 1970er Jahre war die Schaffung eines solchen Gedenksteines im Gespräch. Da die Synagoge sich einst dort befand, wo die Straßenbahngleise der Karl-Marx-Straße verlaufen, stand die Frage, wo die vorgesehene Bodenplatte eingelassen werden sollte. Anfang 1986 wurde im Rat der Stadt beschlossen, zum 50. Jahrestage der Pogromnacht, eine Gedenkanlage zu schaffen. Inzwischen hatte sich das Verhältnis der DDR zu den jüdischen Organisationen in der Welt verbessert. Die DDR wollte sich als konsequent antifaschistischer Staat präsentieren. Während die Bemühungen der Stadt um die Schaffung einer Gedenkanlage zum Jahr 1988 nicht an die Öffentlichkeit drangen, regten auch Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz an, zum 50. Jahrestag der "Kristallnacht" einen Gedenkstein zu errichten. Vom ökumenischen Arbeitskreis aufgegriffen, wurde dies am 11. September 1987 Oberbürgermeister Krause mitgeteilt. Der Vorschlag wurde gleich aufgenommen und Stadtarchitekt Manfred Vogler in Gemeinschaft mit dem Architekten Volkmann, die sich schon vordem mit einer Gedenktafel als Mahn- und Gedenkstätte beschäftigt hatten, mit dem Standortvorschlag beauftragt. Dabei griffen die Architekten auf den schon von ihnen favorisierten Standort zwischen der zweiten und dritten Blumenrabatte, nördlich des Hotel-Eingangs zurück, wohl wissend und mitteilend, dass hier nicht die Synagoge einst stand.

Am 26. Oktober 1987 informierte der Oberbürgermeister die verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften über den Standortvorschlag. Der wohl im bisherigen Entwurf der Tafel vorgesehene Text "Hier stand die Synagoge, die am 9. November von den Faschisten in Brand gesetzt wurde" (später noch verändert: "Hier stand die Frankfurter Synagoge, die im Jahr 1938 von den Faschisten zerstört wurde") wurde ergänzt um die vom ökumenischen Arbeitskreis vorgeschlagenen Worte "Wohl dem Menschen, der Einsicht gewinnt" – Worte aus dem für Juden und Christen gleichermaßen wichtigen Buch der Sprüche Salomos.

Ausstellung zum Jahrestag

Als der Autor dieses Beitrages von der Vorbereitung des Gedenksteines erfuhr, entstand im Stadtarchiv die Idee, eine Ausstellung zur Geschichte der jüdischen Gemeinde für 1988 vorzubereiten. Die Ausstellung, die sich zum ersten Mal in Frankfurt mit der lang zurückreichenden und bedeutungsvollen jüdischen Geschichte als wichtiger Teil der Stadtgeschichte befassen sollte, ließ der Oberbürgermeister in den Vorhabenplan zum Gedenktag aufnehmen. Zugleich wurde das Stadtarchiv beauftragt, für die Gedenkrede von Fritz Krause einen Entwurf zu fertigen.

Es kam der 9. November. Alles war am Hotel vorbereitet. Der Oberbürgermeister hatte die neue Amtskette angelegt. Nach der schon zuvor um 14 Uhr eröffneten Archiv-Ausstellung im Rathaus versammelten sich lange vor 15 Uhr zahlreiche Frankfurter vor dem Hotel. Unter ihnen waren viele Mitglieder der katholischen, evangelischen und freikirchlichen Gemeinden der Stadt. Mit der Intonation der Nationalhymne der DDR begann die Gedenkveranstaltung, anschließend enthüllten zwei Kinder in Pionierkleidung den Gedenkstein. Der 1,20 mal 2,30 Meter große, liegende Granitstein ragte 40 Zentimeter über die Pflasterfläche heraus. Es folgte die Gedenkrede des OB. Fritz Krause sprach über die Verbrechen an den Juden in Deutschland, verwies auf den Aufbau einer neuen antifaschistischen Ordnung nach der Befreiung und die gemeinsame Verantwortung aller gesellschaftlichen Kräfte für Frieden, Abrüstung und sozialen Fortschritt. Mit seinem ursprünglichen Redeentwurf, den er im Sekretariat der SED-Kreisleitung eingereicht hatte, war man dort wohl nicht einverstanden, denn statt über das Schicksal der Frankfurter Gemeinde zu berichten, war seine Gedenkrede mehr allgemein und auf die Gegenwart bezogen. Nach der folgenden Niederlegung von Blumen sprach Superintendent Rudolf Hanschel – wobei er sich in seiner Ansprache auf den Spruch auf dem Gedenkstein bezog. Für Rabbiner Cassell, der dann das Wort ergriff, war dieses Gedenken an das, was gewesen ist, auch mit einem Schimmer der Hoffnung für die Zukunft verbunden. Er hoffe, dass "sich all die vielen Teilnehmer dieser Gedenkveranstaltung der außerordentlichen Bedeutung dieser Stunde wirklich bewusst sind". Etwas später versammelten sich die Mitglieder der Gemeinden in der katholischen Kirche zu einem ökumenischen Gottesdienst. Als an dessen Schluss Pfarrer Richter den Rabbiner bat, das Bekenntnis von Schuld und Scham anzunehmen, erbat der Rabbiner Cassell bewegt, zuerst in Hebräisch, dann in Deutsch, für die Anwesenden den Segen.

Zweite Einweihung 1994

Fünf Jahre später wurde das Hotel abgerissen. Dabei entfernte man den Gedenkstein. Wo sollte nun der von der Stadtverwaltung eingelagerte Stein seinen neuen Platz erhalten? Der Archivvorschlag sah vor, den Stein auf dem östlichen Bürgersteig der Karl-Marx-Straße, vor dem inzwischen stillgelegten großen Brunnen neu aufzustellen. Damit entsprach man mehr dem Text des Steines. Befand sich doch hier einst das Vorderhaus des Synagogenkomplexes, Richtstraße 57. Der Vorschlag wurde aufgegriffen und vom Kulturbüro durch weitere Gestaltungselemente ergänzt.

Der neue Standort des Gedenksteines auf dem heutigen Brunnenplatz wurde am 8. November 1994 im Beisein unter anderem des Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland Ignatz Bubis und Hunderter Frankfurter erneut eingeweiht. Zusätzlich zum Stein wurde eine Bronzeplatte in den Gehweg eingelassen, woraus, durch eine Kombination des alten und neuen Stadtgrundrisses, die Lage der eigentlichen Synagoge auf der Straße ersichtlich ist. Von der vom Grafiker Joachim Weidner entworfenen Bronzeplatte führten drei Metallstreifen in die Straßenmitte, wo dann vier bronzene Davidsterne die Hausecken der eigentlichen Synagoge andeuteten. Als vor einigen Jahren die Straßenbahn-Haltestelle an der Lenné-Passage neu gebaut wurde, verschwanden die Sterne. Heute existiert nur noch ein Teilstück der Streifen. Sie sind kurz vor der Straßenkante neu mit einem Davidstern beschlossen, so dass man die genaue Lage der Synagoge leider nicht mehr erkennen kann.

