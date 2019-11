Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Regionalstelle Eisenhüttenstadt der kreislichen Volkshochschule wird gerade das Programm für das Frühjahrssemester erarbeitet. "Dafür suchen wir ab Februar noch Kursleiter für folgende Kursangebote: Zumba, Feldenkrais, Taiji (nach Möglichkeit in der 24er Form)", sagt Regionalstellenleiter Jörg Wieckmann. Interessenten können sich in der Regionalstelle in der Waldstraße melden. Er weist auch darauf hin, dass im Januar mehrere Kurse beginnen. Weitere Informationen gibt es unter Tel.: 03364 280734.