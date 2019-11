Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Dirk Sasson, Geschäftsführer der Schwedter Stadtwerke, überraschte bei der Einweihung der neuen Ladesäule für E-Autos am Nationalparkzentrum in Criewen mit seinem Statement: "Schwedt ist damit die Stadt mit der höchsten Ladesäulendichte in Deutschland".

Tatsächlich haben die Schwedter Stadtwerke bereits deutlich vor der vollmundigen Ankündigung der Bundesregierung, jetzt verstärkt in den Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität zu investieren, Fakten geschaffen. Auf öffentlichen Parkplätzen gibt es bereits 15 Ladesäulen mit jeweils zwei Steckdosen, jetzt kommen noch einmal zehn Säulen dazu, die in Criewen eingerechnet. Zum Jahresende hat Schwedt 25 Säulen mit 50 Ladepunkten, das sind 17 Ladestellen pro 10 000 Einwohner und damit doppelt so viele wie die 630 000-Einwohnerstadt Stuttgart, die mit ihren rund 400 Ladepunkten nur auf knapp 7 Ladepunkte pro 10 000 Einwohner kommt.

Engagement aus Überzeugung

Die Stadtwerke hatten bereits 2013 die ersten drei Ladesäulen errichtet. Diese Investition und die folgenden zehn öffentlichen Ladestationen finanzierte der Kommunalbetrieb komplett aus Eigenmitteln. Die zehn Stationen, die einschließlich der Criewener Säule jetzt dazukommen, werden erstmals gefördert und zur Hälfte kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Rund 10 000 Euro kostet die Säule inklusive Aufbau und Anschluss an das Stromnetz. Und noch verdienen die Stadtwerke daran keinen Pfennig. Bis 2021, so die Stadtwerke, bleibt das Laden kostenfrei. So wollen die Stadtwerke ihren Betrag dazu leisten, für die E-Mobilität zu werben.

"Dem Ausbau der Ladeinfrastruktur widmen wir uns aus Überzeugung", sagt Dirk Sasson. "Wir sind uns sicher, dass E-Mobilität ein wichtiger Baustein für den Verkehr der Zukunft sein wird. Immer mehr Menschen setzen auch in der Uckermark auf emissionsfreien, umweltfreundlichen und geräuscharmen Antrieb. Wenn wir Menschen in der Region halten oder sie hierher locken wollen, müssen wir ein attraktives Umfeld bieten, moderne Mobilität gehört dazu."

Umstieg aufs E-Mobil

Die in Criewen aufgebaute Ladesäule hat, wie die meisten in Schwedt, zwei Ladepunkte mit jeweils 22 Kilowatt Leistung. Das Laden geht ohne jede Anmeldung oder Registrierung einfach – mit dem Einstecken des Ladesteckers. Frühestens 2021 planen die Stadtwerke die Einführung eines Bezahlsystem.

Nationalparkleiter Dirk Treichel, der derzeit einen Offroud-SUV fährt, outete sich zur Inbetriebnahme der Ladesäule als Fan der E-Mobilität. "Ich habe mir schon einen e-Go bestellt", sagte er. Dirk Sasson schwört auf das tolle Fahrgefühl" mit den Elektrischen. Er fährt ein Hybridauto mit Elektro und Sprit.