Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ist die Hütte voll, bahnt sich meist Ärger an. Üblicherweise finden Parlamentssitzungen nämlich dann eine besonders hohe Bürgerresonanz, wenn Betroffene ihrem Unmut Luft machen wollen. Wenn es um Protest geht. Anders in diesem Fall: Die Zuschauerreihen bis auf den letzten Platz belegt, mit Kind und Kegel waren Eberswalder zur jüngsten Beratung des Sozialausschusses gekommen. Widerworte aber gab es nicht. Stattdessen am Ende sogar Beifall.

Neues Format gestartet

Familienreferentin Katrin Forster-König warb im Ausschuss für eine deutliche Aufstockung des Budgets für 2020/21. 100 000 Euro sollen künftig pro Jahr zur Verfügung stehen. Und zwar als Unterstützung für die Arbeit der Zentren. Des Familienzentrums im Brandenburgischen Viertel und des Eltern-Kind-Zentrums in Stadtmitte, beide in Regie der Bildungseinrichtung Buckow, sowie des Eltern-Kind-Zentrums im Brandenburgischen Viertel, dessen Träger die evangelische Kirchengemeinde Finow ist. Eberswalde, so formulierte Forster-König den Anspruch, wolle die postulierte Familienfreundlichkeit weiter stärken. Die Referentin sprach von einer Anker-Funktion, die die Zentren hätten.

Das Lokale Bündnis für Familie habe sich 2019 neu aufgestellt. Sechs- bis achtwöchentlich gebe es Treffen, auf denen man sich zu inhaltlichen Schwerpunktthemen verständige. Zudem sei gerade ein neues Format, eine Eltern-AG, ins Leben gerufen worden. Eine Art Hilfe zur Selbsthilfe.

"Wir geben so viel Geld für Bauen aus", befand der Abgeordnete Hans Mai (SPD/BFE). Der Bereich Soziales/Familie sei aber mindestens genauso wichtig, unterstützte er das Ansinnen der Verwaltung. Und die Vertreter der Zentren sowie die Familien quittierten dies mit Applaus.

Die zusätzlichen Mittel sollen einerseits in Personalkosten fließen, andererseits in Projekte und Sachaufwendungen, erklärte Forster-König ergänzend. Größter Geldgeber sei der Landkreis Barnim als Träger der Jugendhilfe. Mit Blick auf den wachsenden Bedarf reiche diese Finanzspritze aber nicht aus.

Vor allem ginge es um mehr Qualität in der Arbeit, bekräftigte Jane Hirt, Leiterin des Eltern-Kind-Zentrums Stadtmitte, gegenüber dieser Zeitung. Pro Jahr betreue die Einrichtung bis zu 300 Familien. Einige würden lediglich einmal das Zentrum aufsuchen zur Beratung, viele aber kämen regelmäßig. Mit einer Fachkraft sei das Pensum nicht zu bewältigen. Deshalb sei es das Bestreben, eine zweite Fachkraft einzustellen. Die Angebote des Eltern-Kind-Zentrums, das sich im Bürgerbildungszentrum befindet, reichen von der Krabbelgruppe und Babyschwimmen übers Elternfrühstück bis hin zu Beratung. Wobei Familien aus allen sozialen Schichten diese Angebote nutzen. Für wichtig hält Hirt zudem die Netzwerkarbeit, das Miteinander der Akteure. Das Bündnis hat 2019 den Familienwegweiser überarbeitet, eine Neuauflage ist erschienen.