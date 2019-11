Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sebastian K. und Ulrike F. waren für knapp zwei Jahre ein Paar, Ende März trennten sie sich. Ihre Beziehung ist schwierig, Konflikte entladen sich an der Frage der Betreuung des gemeinsamen eineinhalbjährigen Sohns, der bei Ulrike F. lebt. Auch bei diesem Gerichtstermin, bei dem Sebastian K. wegen Beleidigung und Körperverletzung auf der Anklagebank sitzt, fallen sich die beiden ins Wort, die Richterin muss einschreiten. Parallel streiten sie in mehreren Familienrechtsverfahren miteinander. Sebastian K. hat Ulrike F. beim Jugendamt "angeschwärzt", wie diese es ausdrückt. Sie möchte das alleinige Sorgerecht für den Sohn, möchte dem Vater auch den Umgang verbieten. Derzeit sieht Sebastian K. seinen Sohn nur einmal pro Woche eine Stunde bei der Caritas. Mit der Strafanzeige will Ulrike F. Argumente für sich schaffen. "Ich möchte für das Sorgerechtsverfahren meine Situation darstellen", sagt sie. Geklärt werden soll, ob Sebastian F. am 15. April bei der vereinbarten Abholung des Sohnes Ulrike F. in ihrer Wohnung beleidigt, geschubst und mit dem Kopf auf die Schwelle der Balkontür und gegen ein Regal gedrückt hat, wovon sie blaue Flecken und eine Wunde davongetragen haben soll. Anlass dazu gegeben hat ein Streit darüber, wann der Vater den Sohn zurückzubringen habe. Sebastian K. zog das Kind auf dem Boden an und soll aus dieser Position heraus die daneben hockende Ulrike F. angegriffen haben. Sebastian K. erzählt es anders: Ja, es gab Streit. Er habe das Kind "schnell aus der konflikthaften Situation entfernen" wollen und sei mit ihm zu sich nach Hause gegangen. Ulrike F. habe die Polizei gerufen, die Sebastian K. in seiner Wohnung aufforderte, das Kind zur geforderten Zeit zurückzubringen sowie den Schlüssel zur Wohnung zurückzugeben, den er noch aus der Zeit vor der Trennung besaß.

Ulrike F. agiere manipulativ und verbreite Unwahrheiten – um diese Behauptung zu untermauern, bat Sebastian F. einen Freund als Zeugen hinzu, der einst selbst mit Ulrike F. zusammen war. Doch nicht dessen Aussage entscheidet, sondern die Tatsache, dass Ulrike F. ihre Verletzungen nicht ärztlich dokumentieren ließ. Welche Beleidigungen fielen, daran konnte sich Ulrike F. nicht genau erinnern. Auch überzeugt ihre mit Widersprüchen behaftete Schilderung des Tathergangs Richterin und Staatsanwältin nicht. Letztere plädiert für Freispruch, da die Vorwürfe nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten. Sebastian K. wird freigesprochen.