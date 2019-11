Bärbel Kraemer

Bad Belzig "45 Päckchen sind unser Ziel", so Martina Thiele. Während sie von der Weihnachtspäckchenaktion für Kinder in Moldawien erzählt, flimmert in den Räumen der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Bad Belzig ein Video über eine Leinwand.

Gedreht im vergangenen Jahr, als die Hilfsorganisation "Hoffnungsträger Ost e.V." Weihnachtspäckchen verteilte. "Der Film soll einstimmen", so die Bad Belzigerin und deutet auf lange Tischreihen, auf denen Spielzeug, Schokolade, Kekse, Zahnpasta, Zahnbürsten, Malblöcke, Stifte und andere Dinge liegen.

Der Film zeigt, wie Kinder diese Dinge in den Paketen entdecken - er zeigt leuchtende Kinderaugen, die für den Augenblick den Alltag zu vergessen scheinen und die bittere Armut. Von den Paketen, die im Film zu sehen sind, könnten durchaus einige in Bad Belzig oder Umgebung geschnürt worden sein. Immerhin beteiligt sich die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde bereits seit fünf Jahren an der Weihnachtsaktion der Hilfsorganisation.

Auch in diesem Jahr ist alles gründlich vorbereitet. Kartons, Papier und Kleberollen liegen genau so bereit, wie die nützlichen und Freude spendenden Dinge, die verpackt werden sollen. Nur eines ist anders als bisher. Zum ersten Mal hat die Gemeinde zu einer öffentlichen Packaktion eingeladen. Wer nicht zu hause allein ein Weihnachtspäckchen für ein Kind in Moldawien packen möchte, ist eingeladen es in Gemeinschaft zu tun."Wir haben vorher schon eingekauft", so Martina Thiele und erklärt, dass die Gemeinde dafür gesammelt hat. Als der Film endet, beginnt die Arbeit. Klein und Groß befüllen in der Einpackstation die Kartons, notieren ob derselbe für einen Jungen oder ein Mädchen gepackt und für welche Altersgruppe der Inhalt vorgesehen ist. Wenige Schritte entfernt ist die Packstation eingerichtet. Dort arbeiten ausnahmslos Erwachsene. Sie packen die Kartons in buntes Weihnachtspapier, verkleben und verschnüren sie.

Am Ende der Aktion sind 52 Weihnachtspäckchen gepackt, die mit denen aus weiteren fünf Sammelstellen in Niemegk, Görzke, Wiesenburg und Bad Belzig, auf die 1.200 Kilometer lange Reise nach Moldawien gehen werden.

Jetzt steht den Helfern die Freude im Gesicht geschrieben. "Der Wert eines Päckchens liegt in der Hoffnung, die es gibt, in der Verbundenheit, die es ausdrückt und in der Solidarität, die sichtbar wird", so Martina Thiele. Dann erzählt sie von dem Land, das als ärmstes Land Europas gilt. Sie sagt: "Die meisten Leute in Moldawien kommen irgendwie klar. Aber die Schwachen fallen durchs Rost. Und um diese geht es in unserer Aktion".

Einige der Päckchen tragen zusätzlich eine Nummerierung. Diese Kennzeichnung wird vor Ort dafür sorgen, dass diese Pakete ganz bestimmte Kinder erreichen. Sie sind für Patenkinder bestimmt und um einen Weihnachtsbrief ergänzt.

Astrid Müller zeigt ein Foto ihres Patenkindes. Es ist ein kleiner Junge, der mit zwei Geschwistern und seinen Eltern bei einer Tante lebt. Zu sechst in einer kleinen Hütte; ohne Wasseranschluss, ohne Bad, in ärmlichen Verhältnissen "Er ist schon mein zweites Patenkind", sagt die Mutter von drei Söhnen. Martina Thiele hat bereits das dritte Patenkind. Ihr ältestes lebt seit drei Jahren in Bad Belzig und absolvierte eine Ausbildung zur Krankenpflegehelferin. Anastasia ist 28 Jahre alt und übersetzt die Briefe, die die Pateneltern ihren Patenkindern in die Weihnachtspäckchen legen. Sie erzählt von ihrer Kindheit in einem kleinen Dorf in Moldawien. Von der Not der Familie und dem Glück, dass sie über die Hilfsorganisation "Hoffnungsträger Ost e.V." durch Patenschaft und Weihnachtspäckchenaktionen erleben durfte.