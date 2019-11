Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Manche wollen sich gar nicht äußern, manche nur hinter vorgehaltener Hand. Klar ist, der seit Wochen andauernde Streit an der Spitze des Deutschen Feuerwehrverbands treibt auch die märkischen Brandschützer um.

Es sei gut, dass Präsident Hartmut Ziebs den Elefanten im Raum thematisiert habe, also das offensichtliche Problem, über das aber niemand reden möchte, sagen die einen. Die anderen finden, dass politische Diskussionen jeglicher Art für die Feuerwehr tabu sein sollten. Sie ärgert am Streit zwischen Ziebs und einem Großteil seiner Stellvertreter lediglich, dass er öffentlich ausgetragen wird und damit dem Ansehen der Feuerwehr schade.

Ziebs` Gegner schweigen

"Die teilweise rechtsnationalen Tendenzen bei der AfD sind eine Gefahr für die Demokratie. Es wäre dramatisch, wenn die Feuerwehr da reinrutscht." So äußerte sich Ziebs jüngst mehrfach. Er warnt davor, dass rechtsextreme und demokratiefeindliche Kräfte die Feuerwehren "unterwandern" könnten. Mitte November nun forderten fünf seiner sieben Stellvertreter öffentlich den Rücktritt des Präsidenten. Über die Gründe schweigen sie sich bis heute aus. Waren es Ziebs´ Äußerungen zur AfD oder womöglich seine Entscheidung, eine Juristin mit türkischen Wurzeln zur Bundesgeschäftsführerin zu machen? In den Feuerwehr-Kanälen wird viel spekuliert.

"Was im Verband auf Bundesebene geschieht, geht uns eigentlich nichts an", sagt Heinz Rudolph, Leiter der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt. "Aber was da jetzt passiert, wirkt sich natürlich aus und wird auch bei uns diskutiert." Konflikte sollten nicht auf unsportliche Art ausgetragen werden, findet Rudolph. Das schade dem Ansehen des auf ehrenamtlicher Arbeit basierenden Feuerwehrwesens. Es sei in Brandenburg gerade erst gelungen, den Abwärtstrend beim Personal zu stoppen. "Wir brauchen keine Skandale."

Zum Thema AfD sagt Rudolph, dass die Feuerwehr per Satzung politisch neutral sei, aber Extremismus ablehne. Eine Mitgliedschaft in der AfD und in der Feuerwehr verbiete sich also nicht. "Aber die Feuerwehr als Bühne für die politische Arbeit zu benutzen, das geht nicht." Führungskräfte schule man in Kooperation mit dem Verfassungsschutz darin, einen Missbrauch der Feuerwehr durch Extremisten zu erkennen, ergänzt Rudolph. Ihm sei kein Fall bekannt, in dem AfD-Mitglieder innerhalb der Feuerwehr Stimmung gemacht hätten.

Sebastian Nestroy, Kreisbrandmeister in Märkisch-Oderland, kennt das zumindest in Ansätzen. "Mich stört, wenn manche AfD-Mitglieder unter den Feuerwehrleuten von der Sache ablenken, auf oberflächliche Art bewusst polarisieren und alles ins Politische drehen wollen", sagt Nestroy. Die Dinge polemisch anzugehen und nicht fachlich, belaste die Feuerwehrarbeit.

Hartmut Ziebs schätze er als souveränen, starken und stets an der Sache orientierten Präsidenten, lobt Nestroy. Der Kreisbrandmeister sagt aber auch, dass man die AfD annehmen müsse, auch wenn sie einem nicht passt.

Elbe-Elster hat kein Problem

Frank Romey, Vize-Kreisbrandmeister in Elbe-Elster, kann indes weit und breit kein Problem erkennen. "Der Streit im Verband kommt bei uns nicht an. Wir leben auf dem Dorf", sagt Romey. "Außerdem haben wir hier null Erfahrungen mit AfD-Mitgliedern, die die Feuerwehr politisch missbrauchen. Es gibt keine kritikwürdigen Äußerungen."

Holger Rohde hingegen haben die Aussagen des Präsidenten nachdenklich gestimmt. "Wir sollten das Thema Umgang mit Extremismus beim nächsten Führungskräftetreffen noch einmal ansprechen", findet der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Prignitz. Der AfD wegen Extremismusverdachts eine Sonderrolle zuzuschreiben, das sei allerdings bislang nur die persönliche Meinung des Präsidenten, schränkt Rohde ein. "Es ist eine ganz normal anerkannte Partei."