Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Angermünder Innenstadt macht sich schön für die Adventszeit. Die Lichterketten hängen schon. Die Teilnehmer des Gänsemarktes stehen in den Startlöchern. Am 5. Dezember um Punkt 12 Uhr wird er eröffnet. Dann können Groß und Klein wieder vier Tage lang an Ständen entlang flanieren, Unterhaltungsprogramme auf der Bühne am Rathaus erleben und schlemmen, was das Zeug hält.

Auch an die Jüngsten wurde wieder gedacht. Für sie öffnet am 6. Dezember der Kinderweihnachtsmarkt der Städtischen Werke in der Berliner Straße seine Pforten. Die Mädchen und Jungen aus den Kitas und Schulen sind eingeladen, am Freitag um 9.45 Uhr den Weihnachtsmann in seiner Kutsche vom Bahnhof abzuholen und ihn zum Kinderweihnachtsmarkt zu begleiten, der um 10 Uhr eröffnet wird. Wie immer hat er extra kleine Geschenke mit dabei, die er an die artigen Kinder verteilt. Wer möchte, kann hier auch seinen Wunschzettel wieder in den Weihnachtsbriefkasten einwerfen.

Das Firmengelände des Energieversorgers in der Angermünder Altstadt verwandelt sich für das zweite Adventswochenende wieder in ein zauberhaftes kleines Weihnachtsdorf. "Auf die Kinder warten viele Attraktionen, Karussells und Fahrgeschäfte", verrät Christian Mercier, Mitarbeiter der Städtischen Werke, der sich um die Organisation kümmert. "Durch den Einsatz von tausenden Lichtern, den Geruch von frischen Waffeln und Glühwein entsteht ein einmaliges, gemütliches Ambiente, das unsere Besucher immer wieder begeistert und in Weihnachtsstimmung versetzt."

Kostenlose Runde drehen

Alle Attraktionen sind kostenlos und können so oft genutzt werden, wie es den Kleinen gefällt. Sie können mit dem Kettenkarussell und dem Riesenrad fahren sowie auf einen Felsen klettern. Besonders beliebt ist das mobile Spielhaus, das zum gemeinsamen Herumtoben einlädt. Bei einer Reise mit der Kindereisenbahn können die Jüngsten dann etwas durchschnaufen. Für die Größeren steht die große Luftschaukel bereit.

Absolutes Highlight ist auch diesmal wieder der Autoscooter. Erstmalig werden die Veranstalter eine 24 Meter lange Speed-Tubing-Bahn präsentieren. Hier saust man mit großen Reifen eine fünf Meter hohe Rodelbahn hinab. "Das wird ein Riesenspaß für Jung und Alt", meint Steffen George vom Angermünder Kulturverein über die neue Attraktion. Der Angermünder Kulturverein arbeitet seit 2011 mit den Städtischen Werken bei der Organisation und Durchführung des Kinderweihnachtsmarktes zusammen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die UM Fleisch und Wild GmbH ist für die herzhaften Speisen zuständig und die Bäckerei Schreiber für die süßen Naschereien. Der Angermünder Kulturverein hält Waffeln und Glühwein bereit. Dazu gibt es heiße und kalte Getränke für Kinder und Erwachsene.

Der Kinderweihnachtsmarkt ist vom 6. bis 8. Dezember jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro ab sechs Jahren. Enthalten ist die Benutzung aller Attraktionen. Für Kunden der Städtischen Werke ist der Eintritt auf Vorlage der AngerCard frei.