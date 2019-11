Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Für zwey gekochte Eier, Butterbrodt, Nachtquartier und Coffee mußte ich den anderen Morgen mehr bezahlen, als ich in einem großen Wirtshause für ein sehr elegantes Zimmer und ein aus vier Schüssel bestehendes Abendessen bezahlt hatte", heißt es in einem amüsanten Bericht von Johann Carl Friedrich Rellstab, der 1795 auf einer Reise von Berlin auf die Insel Rügen auch durch Neustadt-Eberswalde gekommen und dort vermutlich im Gasthaus "Zur goldenen Sonne" abgestiegen war. Die vom damals ungemein erfolgreichen Druckereibesitzer, Musikalienhändler und -verleger zu Papier gebrachten Erlebnisse hat Karin Friese in einem Reprint entdeckt und fürs aktuelle Jahrbuch aufbereitet.

Der Reisende liefert auch eine plausible Erklärung für die in Eberswalde-Neustadt erduldete "Prellerey". Das kleine Städtchen habe eine äußerst angenehme Lage ... und an einem Ort sogar einen Gesundbrunnen, der zum Baden gebraucht werde ... "Badegäste sind es immer gewohnt, alles sehr theuer zu bezahlen, und wo sie hinkommen, nimmt man ihnen gern das Doppelte ab, was andere bezahlen", argumentiert Johann Carl Friedrich Rellstab in seinem lesenswerten Bericht, der ideal in das vom Verein für Heimatkunde zu Eberswalde herausgegebene 27. Jahrbuch passt.

Denn dem Redaktionsbeirat, den wieder Eberswaldes frühere Museumsleiterin und langjährige Vereinsvorsitzende Ingrid Fischer vorgestanden hat, ist mit der am Montagabend vorgestellten neuesten Ausgabe erneut eine wahre Wundertüte gelungen, die nur Hauptgewinne zu bieten hat. "Alle Beiträge, besonders natürlich die umfangreicheren, erfordern eine intensive und zeitaufwendige Forschungsarbeit, eine ehrenamtliche Arbeit, die für die Regionalgeschichtsschreibung einen immens nachhaltigen Wert hat. Und sie ist auch in Geld kaum auszudrücken und würde unsere finanziellen Möglichkeiten bei Weitem übersteigen", sagte Martin Hoeck, der dem 108 Mitglieder zählenden Verein für Heimatkunde zu Eberswalde vorsteht.

Zuschüsse von Stadt und Keis

900 Exemplare sind von dem nicht alltäglichen Nachschlagewerk gedruckt worden. Die Herausgeber rechnen mit Gesamtkosten von knapp 16 000 Euro. Die Stadt Eberswalde hat einen Zuschuss von 2500 Euro zugesagt, der Landkreis Barnim ist mit 2300 Euro dabei. "Zahlreiche Geschäftspartner unterstützen uns durch bezahlte Anzeigen. Und natürlich ist auch der Verkauf der Jahrbücher eine wichtige Einnahmequelle", betonte der Vorsitzende, der seine Laudatio dazu nutzte, Edeltraut Lips, der langjährigen Schatzmeisterin des Vereins, die "Rudolf-Schmidt-Medaille für Verdienste um die Heimatgeschichte" zu verleihen.

Auf drei Beiträge, die weit über die Regionalgeschichte hinausgehende Fakten und Zusammenhänge biete, wies Ingrid Fischer hin: auf zwei mit viel Mühe recherchierte Firmenporträts – die der Dachpappenfabrik Büsscher & Hoffmann und die der Buchdruckerei C. Müller mit deren Offertenblatt – sowie die Wiederentdeckung des fast vergessenen Institutes für Waldsamenkunde und Forstpflanzenzucht.

Jahrbuch 2019, 14 Euro, erhältlich in Buchhandel, in der Touristinfo, auf www.heimatkundeverein-eberswalde.de