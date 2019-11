Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Rund 200 Traktoren starteten am Dienstag um 6 Uhr in Seelow Richtung Berlin. Mit dabei waren Landwirte aus dem Oderbruch und Frankfurt. Die Bauern protestierten gegen die Agrarpolitik, die den Betrieben hohe Umweltauflagen macht und den Preisverfall bei Lebensmitteln in den Handelsketten zulässt. Der Vorsitzende des Frankfurter Linken-Kreisverbandes Jan Augustyniak stellte sich hinter die Streikenden: "Die strategische Ausrichtung der Landwirtschaft auf möglichst billige Rohstofflieferung für den globalisierten Weltagrarmarkt hat verheerende Folgen für Mensch und Natur. Die Zeche für diese falsche Agrarstrategie zahlen allzu oft die erzeugenden Agrarbetriebe selbst", erklärte er. Höhere, notwendige Standards, um mehr für Biodiversität, Gewässer-, Natur- und Tierschutz zu erreichen, müssten für die Betriebe leistbar sein. "Landwirtschaft muss neu gedacht werden. Dafür werden auch die Agrarbetriebe als Verbündete gebraucht."