Kreative Schüler in der Bastelstube: An einem großen Tisch sitzen mehrere Kinder und fertigen Weihnachtssterne aus rotem Filz an. Im Hintergrund entstehen an einem weiteren Tisch kleine und große Sterne aus farbigem Papier. © Foto: Gerrit Freitag

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Seit Dienstag wird in Müllrose wieder gebacken, gebastelt, gemalt und geklebt. Und zwar im Praxislernzentrum (PLZ) der Grund- und Oberschule, um genau zu sein. Zum vierten Mal lädt der Förderverein der Schule im PLZ auf seinen besonderen Weihnachtsbasar ein. Auf einen Basar, auf dem das Mitmachen, das Selbstmachen im Vordergrund steht. Auch heute und am Donnerstag entstehen dort viele schöne Sachen von der individuell gestalteten Weihnachtskarte über Sterne, Schneemänner und andere Dekosachen bis zum großen grünen Weihnachtsbaum aus Filz. Und natürlich selbst gebackene Plätzchen. Und schon der erste Nachmittag hat gezeigt: Die Kinder lieben es, auf dem Weihnachtsbasar kreativ tätig sein zu können.

Emil macht lila Plätzchen

So wie Emil. Er ist am späten Nachmittag eifrig damit beschäftigt, Plätzchen, die andere Kinder vor ihm gebacken haben, mit Zuckerguss und Streuseln zu verzieren. Sein Zuckerguss hat eine ganz besondere Farbe, nämlich lila. "Da hat jemand Rot und Blau gemischt", verrät der Siebenjährige, "meine Lieblingsfarbe ist eigentlich Grün." Auf jeden Fall aber mache das Plätzchenverzieren Spaß. "Ich habe schon einen Igel aus Holz gebastelt, mit einer großen Bommel am Körper", erzählt er noch, "der kommt zu Hause ins Blumenbeet."

Angeleitet werden die Kinder in der Plätzchenbäckerei von Monique Bannert. Sie begleitet heute eigentlich nur ihre Tochter Lucy, will eigentlich nur zugucken. "Aber hier hat gerade jemand gefehlt und ich wurde gefragt, ob ich spontan einspringen kann", erklärt sie. Der Weihnachtsbasar sei für Kinder "einfach super. Es ist schön zu sehen, was die Kinder schon allein alles machen können."

Emils Mutter Anja Heier schließt sich dem Lob an. "Wirklich sehr schön", sagt sie, "vor allem wegen der vielen Angebote." Seit zwei Stunden sind Emil und sie im PLZ, haben gebastelt, gemalt und gebacken – "man schafft gar nicht alles". Ihr Sohn werde deshalb am Donnerstag noch mal wiederkommen, mit dem Hort.

In der Holzwerkstatt hat Pascal viel Arbeit vor sich zu liegen. Er bastelt Igel, und zwar gleich fünf Stück. Warum so viele? "Das sind Überraschungen für meine Familie", sagt er geheimnisvoll. Und das ist noch nicht alles: "Ich habe auch schon einen Schneemann gebastelt", so der Achtjährige. Wie er findet auch Julian (7) den Weihnachtsbasar "ganz toll". Er habe einen Schneemann aus Holz gebaut und einen Stern und einen zweiten Schneemann aus Styropor gebastelt, erzählt er. Und auch er will am Donnerstag noch mal wiederkommen.

Auch heute wird gebastelt

Martina Banse-Hörnigk, Vorsitzende des Fördervereins der Schule, freut sich sehr darüber, dass der Weihnachtsbasar auch in diesem Jahr so gut besucht ist. "Meine Vorstandskollegen haben das alles ganz toll vorbereitet." Sie selbst hilft am Dienstag beim Basteln der Bommeln für die Igel. "Ich bin ja nicht so die Bastelfee", gibt sie zu, "aber mit den Kindern macht das wirklich Spaß."

Der Weihnachtsbasar ist öffentlich. Geöffnet ist er heute und Donnerstag von 13 Uhr bis 17 Uhr.