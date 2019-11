Ruth Buder

Bad Saarow (MOZ) Dem Bau von Wohnungen in der Golmer Straße hat der Bad Saarower Bauausschuss am Montagabend erneut keine Zustimmung erteilt. Auch bei anderen Vorhaben regierte Skepsis.

Auf dem Gelände in der Golmer Straße befinden sich derzeit Garagen, und es grenzt an die Schlosserei Neumann. Das Berliner Planungsbüro Stephan Höhne Gesellschaft von Architekten mbH möchte an dieser Stelle 124 Wohnungen in zwei- und dreigeschossigen Häusern errichten. Vorgesehen sind auch eine Kita, Gewerberäume sowie 55 Stellplätze an der Straße und 79 in einer Tiefgarage.

Im geschlossenen Teil der Sitzung einigten sich die Auschussmitglieder darauf, das Vorhaben zunächst auf Eis zu legen. "Wir müssen uns erst einen Gesamtüberblick über die geplanten Investitionen an Wohnungen verschaffen. Denn es gibt zahlreiche Interessenten", sagte auf Nachfrage der Vorsitzende Bernd Gestewitz (Linke). Bad Saarow könnte mehr als 6000 Einwohner nicht verkraften, so die Sichtweise. Auch in die Nachbarorte müsse geschaut werden. "Deren Kinder kommen in unsere Schule. Wenn dort gebaut wird, hat das Folgen für Bad Saarow", so Gestewitz.

Auch in der Geschwister-Scholl-Straße darf nicht gebaut werden. Schon nach einer Begehung der Baufläche im vergangenen Jahr war aus Umweltschutzgründen der beantragte Bau von sieben Häusern abgelehnt worden. Daraufhin hatte der Investor sein Vorhaben um vier Häuser reduziert. Der Ausschuss hält jedoch an seinem Beschluss vom vergangenen Jahr fest.

Dem Bau einer Pension mit 14 Zimmern in der Platanenstraße 36 gaben die Mitglieder des Bauausschusses nur beschränkt grünes Licht. Der Investor muss nachbessern. "Wir sind nicht gegen die Begrünung des Daches, aber eine Dachterrasse mit Blick in die Kaffeetasse des Nachbarn ist fraglich", sagte Gestewitz. "Außerdem sind wir gegen die massive Bepflasterung der Parkflächen."

Thema Netto-Markt vertagt

Verschoben wurden die beiden Tagesordnungspunkte zur Erweiterung des Netto-Marktes im Zentrum, da der Vertreter des Amtes keine Aussagen zum vom Ausschuss geforderten Schleichweg direkt vom Bahnhof zu Netto geben konnte. "Der Weg sollte im städtebaulichen Vertrag verankert werden, er muss nicht ausgebaut werden", beantragte Andreas Müller (Freie Wählergemeinschaft) eine Klärung. Müller schlug auch vor, in den Sitzungen des Bauausschusses Bürgern künftig die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und diese auf 15 Minuten zu begrenzen. Der Vorschlag wurde angenommen.