Manuela Bohm

Spaatz/Stölln. (MOZ) Weihnachtliche und winterliche Lieder von Händel bis Lennon bringt der Chor Wolsier bei seinen beiden Konzerten zu Gehör. Die Konzertbesucher werden Lieder von "Sind die Lichter angezündet" bis zur rasanten "Petersburger Schlittenfahrt", Songs von Russland bis Frankreich und natürlich die Klassiker der Heimat erleben können.

Der gemischte Chor unter Leitung von Traute Köttig tritt am Samstag, 30. November, um 15.30 Uhr in Spaatz in der Kirche auf und am Samstag, 7. Dezember, im Lilienthal-Centrum in Stölln. Beginn dort ist ebenfalls um 15.30 Uhr. Neben dem Chor gestalten Solisten an Klavier, Akkordeon und Trompete das Programm.