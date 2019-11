Ines Weber-Rath

Küstrin-Kietz (MOZ) Der Albtraum geschah am Abend des 15. November in Küstrin-Kietz. An dem Freitag pirschte sich gegen 19.45 Uhr ein mit einer Eisenstange bewaffneter Einbrecher an die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße heran, zerschlug deren Scheibe und öffnete die Tür. Im Haus befand sich die 13-jährige Tochter der Familie – allein. Sie saß in ihrem Zimmer im Obergeschoss und hörte Musik. Kopfhörer verhinderten, dass sie das Splittern der Scheibe und Eindringen des Einbrechers hörte.

Der machte sich nicht etwa davon, als er mitbekam, dass jemand zu Hause war. Im Gegenteil! Er ging nach oben, ins Kinderzimmer und blendete das Mädchen mit einer Taschenlampe. Er habe die Schülerin, die bei seinem Eintreten entsetzt aufgesprungen war, auf den Stuhl zurück gedrückt und in gebrochenem Deutsch Geld verlangt. Das Mädchen habe ihm 50 Euro aus ihrer Sparbüchse gegeben – und der Einbrecher ging. Nicht, ohne sie zu warnen: "Mach’ kein’ Scheiß", berichtete Michael Snelinski am Montag im Seelower Polizeirevier.

Dorthin hatten der Vize-Chef der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland und die amtierende Revierleiterin Beatrice Ortmann zwei Frauen eingeladen, die den Tatverdächtigen entdeckt und seine Verhaftung in die Wege geleitet hatten: Eileen Scholz und Vivian Piater. Eileen Scholz (36) ist Gründungsmitglied der Küstrin-Kietzer Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei. Vivian Piater (30) geht seit Jahren mit auf Streife, ohne offiziell Sicherheitspartnerin zu sein.

Die Frauen hatten auf ihrer Streife am 17. November, gegen 20.45 Uhr, auf der Vorflutbrücke einen Mann entdeckt, auf den die Beschreibung des Einbruchopfers passte. Er hatte Schnittwunden an den Händen und im Gesicht. Die Eltern des Mädchens hatten die Polizei informiert. "Der Mann lief ins Dorf, in die Ziegeleistraße. Wir sind ihm im Auto gefolgt, haben ihn gefragt, wo er hin wolle. "Nach Hause, schlafen", habe der Pole geantwortet, berichtet Eileen Scholz.

DNA-Analyse steht noch aus

Als die Frauen sahen, wie sich der Verdächtige auf einem Grundstück, direkt neben einem Wohnhaus versteckte, zogen sie einen weiteren Sicherheitspartner hinzu, der die Polizei informierte. Die versuchte Flucht misslang, der Verdächtige wurde festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen obdachlosen Kostrzyner, der als Mitglied einer Bande bekannt ist und in Polen schon mehrfach verurteilt wurde, weiß Snelinski. Er bedauert, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt den Haftantrag nicht bestätigt hat, weil die Beweislage nicht ausreiche. Am 18. November kam der Verdächtige frei. Zu der Zeit lagen die Ergebnisse des DNA-Testes von am Tatort gesicherten Spuren noch nicht vor. "Wenn das seine DNA ist, kriegen wir ihn", ist Beatrice Ortmann zuversichtlich. Für die Sicherheitspartnerinnen gab es Blumen und Sekt.