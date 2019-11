Andrea Linne

Panketal (MOZ) Mit einem Paukenschlag wurde am Montagabend in der Panketaler Gemeindevertretung der Haushaltsplan für 2020 beschlossen. Er soll Investitionen sichern und die Ausgaben wie Einnahmen der Gemeinde fest verankern. Mit 40 Millionen Euro Umfang legte Kämmerer Jens Hünger ein ausgeglichenes Papier vor. Das Projekt Kohlehof auf dem gemeindeeigenen Grundstück an der Schönower Straße mit Wohnungen und Gewerbe aber wurde auf Antrag der CDU auf Eis gelegt. Im Schulterschluss trugen Bündnis 90/Grüne, AfD und BVB/Freie Wähler diese Entscheidung mit.

13 Gemeindevertreter strichen somit das auf 7,5 Millionen Euro angesetzte Vorhaben, das in vielen Beschlüssen der Gemeindevertretung manifestiert ist. Elf Gemeindevertreter aus SPD, Linke, Bündnis Panketal und GiP konnten dem nichts entgegensetzen. Thiemo Harenkamp (GiP/FDP) und Judith Schwarz (Linke) enthielten sich. Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) ist sauer, dass Beschlüsse nichts gelten. Kommunaler Wohnungsbau sei klar eine Daseinsvorsorge. Auf 150 000 Euro beziffert er den entstandenen Schaden.

Schule und Kita

Christin Enkelmann (CDU) ließ sich vom Vorsitzenden Uwe Voss (SPD) nicht stoppen: "Sozial verträgliche Mieten werden durch Förderprogramme des Landes unterstützt. Diese Investition rechnet sich auch nach 30 Jahren nicht." Von Grund- bis Gesamtschule würden Millionen benötigt. "Pflichtaufgaben gehen vor Wohlfühlprojekte", ergänzte Fraktionschef Andreé Reschke.

SPD-Fraktionschef Olaf Mangold konterte. Es habe sich bisher kein Investor, auch keine Genossenschaft, gefunden: "Das wird sich für uns rechnen." Carola Wolschke (Bündnis Panketal) sieht die Wohnungsvergabe an eigene Einwohner durch Fremdfirmen nicht gesichert.

Ausschreibung im Januar

Die CDU will für Januar einen Beschluss einbringen. Das Areal könne mit niedriger Erbpacht oder Verzicht darauf günstig vergeben werden. "Damit stellen wir für einen Anbieter vergleichbare Bedingungen her, wie wir sie als Kommune haben", so Enkelmann. "Wir können jeden Euro nur einmal ausgeben." Die Fraktion hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihr das Projekt schwer im Magen liegt. Enkelmann: "Ein Festhalten an der kommunalen Bebauung wäre reine Ideologie und würde Millionen Euro verbrennen."

Dass Panketal finanziell so gut dasteht, liegt an der Einkommenssteuer. 13,3 Millionen Euro sind es geschätzt für 2020. Ebenso hoch sind die Personalkosten. Ein Hochbauingenieur, IT-Fachmann, Reinigungskräfte und ein Sachbearbeiter für Vergabeangelegenheiten kommen neu hinzu. Diese nicht einzustellen, damit kam die CDU nicht durch. Dafür wurde die Gehaltsgruppe E15 gestrichen, die schon im Vorjahr für die stellvertretende Bürgermeisterin vorgesehen war. Vor allem Linke und CDU machten dagegen Front.

11,6 Millionen Euro muss Panketal an Kreisumlage zahlen. Mit steigenden Steuern wächst die absolute Summe jährlich an. 2,8 Millionen Euro nimmt die Gemeinde an Gewerbesteuern ein. Schlüsselzuweisungen machen 8,9 Millionen Euro Einnahmen aus. Die 21 000 Panketaler sind nicht verschuldet. Investitionen in Höhe von allein zehn Millionen Euro für die Dreifeldturnhalle und 6,2 Millionen Euro für den Kita-Neubau stehen dem gegenüber.