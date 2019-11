Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Zwei Wochen ist es her, dass Tesla-Chef Elon Musk verkündet hat, in Grünheide eine Gigafactory zu planen – und schon häufen sich Anfragen weiterer Investoren bei Bürgermeister Arne Christiani. "Von Hotel über Seniorenwohnen, Wohnungsbau bis zu Kita und Schule ist alles dabei", umreißt er. Schnellschüsse werde es aber nicht geben. "Wir müssen abwarten, was die Landesentwicklungsplanung erlaubt." Zudem solle der Charakter der Ortsteile erhalten bleiben. "Die Ansiedlungen müssten dort sein, wo noch nichts ist."

Der derzeit verfügbare Platz ist knapp. Die 300 Hektar, auf denen Tesla bauen will, sind mit einem B-Plan belegt. Das 96 Hektar große Güterverkehrszentrum (GVZ) Freienbrink ist gut gefüllt. Ende 2018 waren 80 Prozent der Fläche vergeben. Der aktuelle Stand ließ sich Dienstag weder bei der IPG noch bei der Landesentwicklungsgesellschaft ermitteln. Die Internetseite wirbt mit verfügbaren Grundstücksgrößen von 2500 bis 150 000 Quadratmetern.

In Fürstenwalde habe es Anfragen aus der Dienstleistungsbranche gegeben, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. "Wir sind offen für Vieles", betont sie. Die Stadt habe große Gewerbeflächen, die teilweise unterschiedlichen Besitzern gehören, mit denen man gut zusammenarbeite. So seien an der nördlichen Meitnerstraße 80 000 Quadratmeter, die der städtischen GIP gehören, verfügbar. An der südlichen Meitnerstraße gebe es 143 000 und an der Hegelstraße 93 000 Quadratmeter für Gewerbe und Industrie.

"Weitere Flächen können wir kurzfristig entwickeln", sagt Bürgermeister Matthias Rudolph. Zudem hat die CDU in der Stadtverordnetenversammlung einen Antrag zur Vorbereitung von Gewerbeflächen eingereicht. Die Stadt solle diese "unverzüglich auf ihre Nutzbarkeit" untersuchen und "Maßnahmen wie eine artenschutzrechtliche Begutachtung" treffen. Dies habe er bereits beauftragt, sagte Rudolph. Zudem, betonte er, müssten jetzt die Weichen für eine Wirtschaftsfördergesellschaft gestellt werden.

In Erkner habe es keine mit Tesla in Verbindung stehenden Anfragen gegeben, sagt Vize-Bürgermeister Clemens Wolter. "Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir nur in sehr begrenztem Umfang Flächen frei haben." Eine private Freizeitfläche an der Berliner Straße solle aber aktuell per B-Plan-Änderung zum allgemeinen Gewerbegebiet werden.

20 Hektar mehr für Gewerbe

"Wir haben immer mal Anfragen, bislang aber keine wegen Tesla", sagt Schöneiches Bürgermeister Ralf Steinbrück. Freie Gewerbeflächen gebe es nicht, aber das 2018 beschlossene Ortsentwicklungskonzept sehe die Erweiterung des Gewerbegebiets vor. Es gehe um rund 20 Hektar. Joachim Schröder, Amtsdirektor von Spreenhagen, sagt: "Wenn Bedarf da ist, weiß ich, wo noch Flächen wären." Zudem sei neben dem Gewerbegebiet Spreenhagen im Flächennutzungsplan ein Areal vorgesehen, bereite ein Investor darüber hinaus acht Hektar vor, die für Gewerbe genutzt werden können. Im Müggelpark Gosen gebe es auch noch Möglichkeiten.

Sie erhalte jetzt aus ganz Deutschland Anfragen, sagt Barbara Schrobback von Schrobback Immobilien in Hangelsberg. Zum Beispiel für Geschosswohnungsbau, Pflegeeinrichtungen und Handelsketten. "Die meisten Investoren suchen Flächen ab 4000 Quadratmeter. Da kann ich im Moment nichts anbieten", sagt Barbara Schrobback. Die Anfragen beziehen sich auf das Gebiet von Fürstenwalde bis Strausberg.