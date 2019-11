Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Wohnungen für Senioren, die ihr zu groß gewordenes Häuschen aufgeben wollen, für Familien mit kleinerem Einkommen, aber auch welche für junge Menschen, die aus Schöneiche stammen und dort gern wieder sesshaft werden wollen – die große Nachfrage setzt auch die Gemeinde als Bauherrn unter Druck.

Nun steht in der Gemeindevertretung ein Bauvorhaben in der Warschauer Straße zur Debatte. Geplant sind vier belegungs- und mietpreisgebundene Wohnhäuser in der Warschauer Straße 80 bis 86 mit insgesamt 32 Wohnungen. Am Montagabend stellte Bauamtsleiterin Petra Jeschke das Vorhaben im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr vor.

Für das Vorhaben hat die Gemeinde vier Grundstücke gekauft und sie zu einem mit 4558 Quadratmetern Fläche zusammengelegt. Entstehen sollen vier baugleiche Häuser, wie die Bauamtsleiterin berichtete. Abwechslung könne dann mit verschiedenfarbigen Fassaden geschaffen werden. Vorteil für die Gemeindekasse: Weil nur für ein Gebäude geplant werden muss, entfallen Petra Jeschke zufolge 200 000 Euro Kosten. Ohnehin machte die Amtsleiterin deutlich, dass die Verwaltung um Sparsamkeit bemüht sei, um die Kosten des jetzt auf 4,8 Millionen Euro veranschlagten Vorhabens im Rahmen zu halten. So seien keine Keller vorgesehen; unterkellert würde der Bau 250 000 Euro teurer zu Buche schlagen. Abstellplatz könne trotzdem geschaffen werden – auf den Etagen, in denen sich auch die Wohnungen befinden. Je Haus sind vier Zwei-, zwei Drei- und eine Vierraumwohnung geplant. Angestrebter Baubeginn ist im zweiten Halbjahr 2020.

Im Ausschuss griff Beate Simmerl (Linke) die Spar-Idee bei der Projektierung auf: Ob die Häuser nicht gleich als Musterbau für weitere Vorhaben in der Gemeinde genutzt werden könnten, wollte sie wissen. Grundsätzlich ja, lautete die Antwort der Amtsleiterin. Sie empfahl aber, eine solche Vereinbarung nicht schon jetzt zu treffen. Martin Berlin (Schöneicher Liste) kritisierte, die Häuser würden der jetzigen Planung nach zu eng zusammenstehen. "Das passt städtebaulich überhaupt nicht zu Schöneiche." Sein Antrag, statt vier nur drei Häuser zu bauen, fand im Ausschuss keine Mehrheit. "Wir haben hier Grundstückspreise vom Feinsten, sie steigen immer mehr, und Sie wollen da noch ein Haus weglassen!", kommentierte Petra Jeschke den Vorschlag.

Kein Verzicht auf Keller

Für die CDU schlug Ingo Röll vor, den Verzicht auf Keller noch einmal zu überdenken. Anfangs sei ein Bau ohne preiswerter. Aus seiner beruflichen Praxis aber wisse er, dass sich der Reparaturaufwand später enorm erhöhe, wenn Versorgungsleitungen unter der Bodenplatte liegen. Stefan Brandes (Grüne) brachte einen entsprechenden Änderungsantrag ein, dem der Ausschuss folgte. Geht es nach dem Ausschuss, wird die Gemeinde die Planung weiterverfolgen. Entscheiden soll am 11. Dezember die Gemeindevertretung.