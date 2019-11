Gabriele Rataj

Bruchmühle (MOZ) Zwanzig Jahre liegt es zurück, dass Jutta Schrage, die inzwischen verstorbene gute Seele ehrenamtlicher Arbeit in Bruchmühle, mit Kita-Knirpsen aus dem "Zwergenstübchen" alle örtlichen Brücken abwanderte – acht an der Zahl. Über jene am Waldring indes hätte sie heute mit ihnen nicht laufen können. Sie ist seit rund zwei Jahren Baustelle. Das marode Bauwerk musste abgerissen werden, und der Ersatzneubau ist auch vor dem Jahreswechsel zu 2020 kaum fertig.

Wer zur ungeliebten Dauerbaustelle wandert – die kürzeste Verbindung zwischen Bruchmühle und Fredersdorf-Nord ist damit gekappt –, der trifft die Bauleute der beauftragten Firma RASK bei Bewehrungsarbeiten an den Brückenkappen, wie es auf Nachfrage aus der städtischen Bauverwaltung heißt. "Am Donnerstag kommt der Beton, der dann auch wieder Zeit zum Abbinden braucht", sagt Abteilungsleiterin Christiane Rohland.

Anschließend erfolgt das Verlegen der Schutzrohre für die verschiedenen Medien. Sowohl der regionale Stromversorger als auch DNSNET und die Straßenbeleuchtung werden darin entlanggeführt. Der Wasserverband Strausberg–Erkner sei auch fast fertig, gibt die Abteilungsleiterin Auskunft.

Danach kommt der Schlussakt mit dem Straßenbau, doch voraussichtlich und mit Blick aufs Wetter werde man nur bis zur ersten Unterschicht kommen, schaut Christiane Rohland voraus. "Solange die Witterung es zulässt, wird aber gebaut."

Die Ursachen für die Verzögerung um rund ein Jahr sind dabei vielfältig und nicht vordergründig auf Seiten von Stadt und allen Beteiligten zu finden. Schon im April 2016 war die Waldringbrücke mit sofortiger Wirkung für den Verkehr mit Fahrzeugen über sechs Tonnen gesperrt worden. Ein Jahr später, im April 2017, hatten die Stadtverordneten dafür gestimmt, ein Ersatzbauwerk zu errichten. Bruttobaukosten 577 000 Euro, Fördermittel waren zugesagt. Den Brückenbau weiter zu verzögern, hätte Einsturzgefahr bedeutet.

Doch 2018 musste die Baumaßnahme unter Vollsperrung gestoppt werden. Beim Brückenabriss zeigte sich unerwartet, dass das Schutzrohr für die Altlandsberger Trinkwasserleitung fest mit dem Brückenbauwerk verbunden war. Statt einer parallel geplanten Erneuerung dieser Leitung durch den Wasserverband Strausberg-Erkner musste eine völlig neue Lösung erarbeitet, geplant, abgestimmt werden, was zudem neuen Grunderwerb durch die Stadt bedeutet hatte.