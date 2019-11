Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Für die Neueröffnung hat sich der Kurator des Spionage-Museums etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Bevor Robert Rückel durch die umgebaute Ausstellung am Leipziger Platz führt, lässt er sich an einen Lügendetektor anschließen: Bei einem Plausch über die neuen Exponate wie KGB-Lippenstiftkamera oder Maschinenpistolen im Aktenkoffer bleibt die rote Linie stabil auf dem Monitor.

Bei dem "Nein" zu der Frage ob die Kosten von 800.000 Euro für den Umbau bei laufendem Betrieb überschritten wurden, schlägt der Seismograf geringfügig aus. Bei seiner Aussage "Ich lüge natürlich nie" schießt die rote Kurve sehr zur Belustigung der Journalisten steil nach oben.

Auch die Besucher können sich nun im Museum am Leipziger Platz einem Lügentest unterziehen. Dafür müssen sie sich nicht wie beim CIA verkabeln lassen. Es reicht, eine Hand auf die interaktive Tischplatte zu legen. Wer lügt, bei dem steigt kurzfristig die Temperatur an, heißt es.

Überhaupt gibt es viel zum Ausprobieren in dem 3.000 Quadratmeter großen Museum mit 600 Objekten. Über Bildschirme per Kopfhörer kann man einen Einstellungstest beim australischen Geheimdienst machen, oder sich von einem verdeckten Ermittler erklären lassen, wie man eine Person auf der Straße oder in einem Einkaufszentrum observiert, ohne aufzufallen. Kinder in weißen Kitteln probieren Geheimtinte aus oder robben wie Film-Spione durch einen zehn Meter langen nachgebauten Lüftungsschacht.

Mit Hilfe von Detektoren können Besucher die Wanzen, die einst in Buchdeckeln und Stuhlbeinen steckten, in einem nachgebauten Wohnzimmer suchen. Die Exponate seien manchmal von den Stasi-Mitarbeitern nach der Abwicklung nicht wie befohlen vernichtet, sondern später verkauft worden, berichtet Rückel. So habe er viele der Exponate bei Ebay entdeckt.

Aber auch die Bundesregierung hat dem privaten, in Deutschland einzigartigen Museum, Objekte vermacht. So kann man neben einem Seifenspender für D-Zug-Toiletten, in dem sich Agenten in der Zone heimlich Nachrichten hinterließen, das abhörsichere Handy des ehemaligen Bundeskanzlers begutachten. "Die aktuelle Technik rücken die Geheimdienste natürlich nicht heraus", gesteht Rückel.

Eine Katze als Spionin

Wie viel Geld in die Spionage fließt, zeigt das Beispiel einer tierischen Spionin. Mit Batterien im Bauch und einer Funkantenne im Schwanz sollte eine Katze russische Agenten ausspionieren. Die CIA ließ sich die Entwicklung 20 Millionen Dollar kosten. Doch schon bei ihrem ersten Einsatz in der russischen Botschaft wurde das Tier von einem Taxi überfahren.

Besonders im Kalten Krieg galt Berlin als Hauptstadt der Spione. "Aber die Stadt ist auch heute noch ein Hotspot für Geheimdienstaktivitäten, weiß Rückel. So habe man auch den aktuellen "Geheimdienst"-Mord an einem Georgier im Tiergarten schon in die Ausstellung einfließen lassen.

Doch längst nicht mehr nur staatliche Stellen greifen Daten ab. Eine Abteilung des Museums befasst sich mit Big Data in der Konsumwelt. In den Vitrinen sieht man eine interaktive Puppe, die inzwischen verboten ist, weil damit Kinderzimmer abgehört werden können. Neben Alexa und einem smarten Fitness-Armband ist ein Vibrator zu sehen. "Der Hersteller musste Käuferinnen in den USA 10.000 Dollar zahlen, weil er die Anzahl der Nutzungen mitgetrackt hatte", so Rückel.