Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die beiden Zugänge zum Aufzug am S-Bahnsteig im Bahnhof Oranienburg sind jetzt verbrettert. Die Bahn hatte den Austausch des häufig defekten Lifts angekündigt. Mit den Bauarbeiten wurde allerdings noch nicht begonnen. Aber es besteht offenbar keine Eile. Die Bahn hat eine dreimonatige Umbauzeit veranschlagt. So lange führen nur Stufen zur S1.

Wer dennoch auf den Fahrstuhl angewiesen ist, sollte laut Empfehlung der DB mit dem stündlich verkehrenden Regionalexpress nach Gesundbrunnen fahren und dort in die S1 nach Oranienburg umsteigen. Allerdings fallen auch in Gesundbrunnen die Aufzüge hin und wieder aus.

Praktischer ist die Nutzung der RB20 (nach Hennigsdorf und Potsdam). Die Regionalbahn hält in Birkenwerder am selben Bahnsteig wie die S1. An den beiden Bretterwänden befinden sich übrigens keinerlei Infos für Reisende. Rollstuhlfahrer, Menschen mit Gehbehinderung, mit Kinderwagen, Fahrrädern oder schwerem Gepäck stehen fragend vor dem verschlossenen Aufzug. Und der Bahnhof hat nach kurzer Unterbrechung bald endlich wieder eine Baustelle.