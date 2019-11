GZ

Amt Gransee (MOZ) Das neue Jahr ist nicht mehr fern und damit auch die zu beachtenden Termine für Eltern, deren Kinder im kommenden Sommer schulpflichtig werden. Diese wurden von den Grundschulen im Amt Gransee nun bekannt gegeben.

In der Theodor-Fontane-Schule Menz ist die Anmeldung der Schulanfänger von Montag, 13. Januar, bis Mittwoch, 15. Januar, jeweils zwischen 8 und 15 Uhr möglich. Alternativ kann ein Termin im Schulsekretariat unter 033082 50370 vereinbart werden. Etwas mehr Zeit lassen können sich Eltern, deren Kinder die Granseer Stadtschule besuchen sollen. Hier werden Anmeldungen von Montag, 3. Februar, bis Mittwoch, 5, Februar, jeweils zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 15 Uhr, am Dienstag bis 16 Uhr, entgegengenommen. Das Sekretariat ist unter 03306 2288 zu erreichen. Zur Schulanmeldung sind die Geburtsurkunde des Kindes und die Teilnahmebestätigung zur Sprachstandsfeststellung mitzubringen. Gegebenenfalls kann auch eine Erklärung zur Teilnahme an einem Sprachförderkurs oder einer sprachtherapeutischen Behandlung vorgelegt werden. Schulpflichtig werden Kinder, die bis 30. September 2020 das sechste Lebensjahr vollendet haben werden beziehungsweise für das Schuljahr 2019/2020 zurückgestellt wurden. Weitere Infos bei der Amtsverwaltung unter 03306 751 308.