Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Der Stargast der "Classic Summer" von 2014 und 2016 lernt 2019 das weihnachtliche Brandenburg kennen: Sopranistin Anna Maria Kaufmann ist bei André Eckhardts siebenter Auflage der "Melodien zur Weihnacht" dabei. Am 14. Dezember (Samstag) im Paulikloster. Und weil allein das Anschreiben des Stammpublikums von Veranstalterseite zum Ausverkauf des Nachmittagskonzerts führte, hat sich Gastgeber André Eckhardt wieder einmal zu einem Zusatzkonzert am Abend hinreißen lassen. Darum stehen Anna Maria Kaufmann und die beiden Kölner Tenöre Toni Di Napoli & Pietro Pato ab 19 Uhr abermals auf der Kloster-Bühne und werden dem Publikum festliche Vorfreude bereiten.

Toni & Pietro sind zwei gestandene Sänger, die als Duo "Tenöre4You" neue Glanzpunkte setzen, u.a. "Lieder in perfekter Pop-Klassik-Mischung mit grandiosem, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil" präsentieren (www.tenoere4you.de). Legendäre Welthits wie Ave Maria, Buena Sera, Caruso, May Way und Phantom der Oper zählen zum Repertoire, das fürs Brandenburger Gastspiel um Weihnachtshymnen und frohe Festsongs ergänzt wird. Daran wird nahtlos Anna Maria Kaufmann anschließen, die schon auf allen großen Bühnen dieser Welt gestanden hat. 1990 feierte die gebürtige Kanadierin ihren Durchbruch in der Rolle der Christine in Andrew Lloyd Webbers "Das Phantom der Oper" an der Seite von Peter Hoffmann. Fortan eroberte sie sich ein Millionenpublikum und überzeugt nun seit fast drei Jahrzehnten als Ausnahmekünstlerin mit einem breitgefächerten Repertoire aus Musical, Oper und Operette. Ein Teil davon wird bei ihrem nächsten Auftritt in Brandenburg zu hören sein, dazu einige der schönsten Weihnachtslieder.

Weitere Konzert-Infos unter Tel. 03381-795822; Tickets in der Brandenburger BRAWO-Geschäftsstelle, Neustädtischer Markt 22a.