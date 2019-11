Thomas Pilz

Marienthal (MOZ) Wohl ein letztes Mal werden sogenannte Passivsammler aus dem Trottheidesee geholt – und zwar am heutigen Mittwoch.

Sie waren am 31. Juli an drei Positionen mit Bojen in verschiedenen Tiefen eingesetzt worden. Genau da, wo vorher auch schon Passivsammler für ein Vierteljahr (Mai, Juni, Juli) sich befunden hatten.

Passivsammler aus Polymermaterial sollen Aufschluss über Schadstoffe geben, die die Biologie des Tontagebaurestlochs Trottheide bei Marienthal beeinträchtigen. Christian Albroscheit, der Vorsitzende des Trottheide-Vereins, unterbreitet Interessierten bei der Gelegenheit eine Möglichkeit, die Aufnahme und Bergung der Sammler zu beobachten.

Sie sollten vom Parkplatz aus zum vorderen Teil der Halbinsel kommen, gibt Albroscheit einen Tipp. "Vermutlich – ohne Scherz – am 1. April lädt der Trottheide e.V. zu einer Bürgerversammlung in das Gemeindezentrum Marienthal ein, in der die Auswertung der Passivsammlerproben und die weiteren vierteljährlichen Untersuchungen des Seewassers (Monitoring) mit Auswertung des IWB (Instituts für Wasser und Boden Dresden) vorgestellt werden", heißt es in einer Ankündigung von Albroscheit.

Durch die "neue und wichtige Gefährdungsabschätzung für das Wasser des Trottheidesees insbesondere in der Region von Marienthal, Tornow und Burgwall" sorge der Trottheide-Verein für relative Sicherheit der Bürger, insbesondere für die Brunnenbesitzer der Region. "Jeder sollte objektiv erfahren können und dürfen, woran er ist und nicht zuletzt die Verantwortlichen im Bergamt und der Besitzer der Grube", erklärt Christian Albroscheit.

Vor Mai 2006 eingelagerter schadstoffreicher Müll am Boden des Sees ist nach Überzeugung vieler Einheimischer und der Akteure des Vereins für die Natur eine Zeitbombe. Über und unter den Schadstoffeinlagerungen muss der See noch viele Jahrzehnte mehrmals im Jahr gewissenhaft untersucht und überwacht werden – was die Aufgabe des Landesbergamts ist.

Die Bürgerinitiative vom Trottheide-Verein nimmt an dieser Stelle die Interessen der Bürger wahr und setzt sich umfänglich für die Renaturierung und gegen jegliche weitere Gefährdung in der Region des Tontagebaurestlochs ein.