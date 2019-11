Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die großen und kleinen Kunstwerke, die wochenlang vor und in der Neuruppiner Klosterkirche sowie in der Galerie am Bollwerk zu sehen waren, sind vielen noch im Gedächtnis geblieben. Nun gibt es einen Katalog, in dem dieses Kulturerlebnis noch einmal aufgegriffen wird.

Die Ausstellung, zur der die Kunstwerke gehörten, hieß "Fontane lesen: Mach dir ein Bild davon" und war ein Teil der "Land(schafft)Kunst"-Biennale. Lothar Seruset war damals für die Zusammenstellung der Schau zuständig. Mit den Besucherzahlen ist er im Nachhinein sehr zufrieden: 4 640 Gäste hätten in diesem Zeitraum im April und Mai die Klosterkirche besucht. In der Galerie am Bollwerk waren es 457 Kunst-Interessierte.

Ergänzt durch Fontane-Gedichte

"Der Katalog bildet die Ausstellungstour ab", erklärt Seruset. Doch nicht nur Kunstwerke, die in Neuruppin zu sehen waren, werden darin gezeigt. Auch solche, die in Neuwerder – dem Hauptort der Schau – präsentiert wurden, sind enthalten. Auch im Landtag in Potsdam waren die Werke zu sehen. Ergänzt wird das Ganze mit Gedichten von Theodor Fontane und Auszügen aus dessen Roman "Der Stechlin".

Der Katalog ist in einer Auflage von 800 Exemplaren erschienen.