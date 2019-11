Franziska Schober

Brandenburg ([]) Der Lokale Teilhabeplan soll gegenseitigen Respekt, Gleichberechtigung und Wertschätzung als die Grundwerte der Havelstadt repräsentieren. Was zu diesem Ziel im vergangenen Jahr getan wurde, war in dieser Woche Thema bei der jährlichen Veranstaltung im Gotischen Haus, die sowohl über den Ist-Zustand als auch den Soll-Zustand informierte.

Vor dem faktischen Vortrag des Beigeordnetem und Leiter der Steuerungsgruppe, Dr. Wolfgang Erlebach, ging es für die Teilnehmer zunächst jedoch auf einen Rundgang durch das Stadtmuseum, bei dem Ideen und Verbesserungsvorschläge von Menschen mit Beeinträchtigungen zusammengetragen wurden. "Wir organisieren jedes Jahr einen Rundgang in einem bestimmten Stadtteil. So wie in diesem Jahr in Göttin. Zusätzlich haben wir uns nun aber auch überlegt, immer eine öffentliche Einrichtung gemeinsam zu besichtigen", erklärte Erlebach, der das Ergebnis des Rundgangs wie folgt zusammenfasste: "Es gab verschiedenste Vorschläge für Maßnahmen, wie beispielsweise eine größere Schrift für Hinweisschilder oder kontrastreichere Treppen für sehbeeinträchtigte Personen. Das Stadtmuseum ist immer sehr an einer fortschrittlichen Entwicklung interessiert, und stimmt die Maßnahmen mit denkmalpflegerischen Belangen ab."

Notfall-App in der Entwicklung

Außerdem in Entwicklung und schon bald in den Startlöchern stünde seiner Ausführung nach die lang ersehnte Notfall App für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, die zumeist auch mit Hörhilfe nicht telefonieren können. Im Ernstfall können so Polizei, Feuerwehr oder Krankenwagen zeitnah benachrichtigt werden können.

Weiter klärte Erlebach über eine Auswahl der aktuell 56 Maßnahmen aus den verschiedensten Teilbereichen auf, welche zum Teil bereits durchgesetzt sind. Andere befänden sich jedoch nach wie vor in der Warteschleife – so etwa das Blindenleitsystem am Bahnhof, welches noch immer nicht an das Leitsystem der Stadt angeschlossen ist. Abgeschlossen werden konnten hingegen zahlreiche Baumaßnahmen, leider nicht zur Zufriedenheit der Nutzer. So wurde im Verlauf der Diskussion angemerkt, dass selbst nach beendeten Maßnahmen Bordsteinsteigungen zu hoch und Gleisabstände zu groß und dadurch längst nicht immer barrierefrei seien. Bestes Beispiel ist der Molkenmarkt: hier fehlt eine Kennzeichnung des Übergangs vom Gehweg zur Straße, was für Menschen mit Sehbehinderung zur großen Gefahr werden kann.

Das Plenum bat aufgrund dieser Unstimmigkeiten darum, in Zukunft Ausführungen gemeinsam mit den betreffenden Personen zu planen, um solche Fehler zu vermeiden. Diese Bitte bestätigte Wolfgang Erlebach umgehend und sagte zu, zu den folgenden Ausschüssen einen Betroffenen mit dazu nehmen. Denn nur so kann Inklusion künftig noch besser an der Wurzel ansetzen.