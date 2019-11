Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel ( ) Unbekannte drangen am Dienstag zwischen 10 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus im Branburger Stadtteil Göttin ein. Dabei gingen sie besonders dreist zu Werke und nutzten eine Leiter, welche sie auf dem Grundstück vorfanden, um sich über ein Küchenfenster gewaltsam Zugang ins Innere zu verschaffen. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten nach wertintensiven Gegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe diversen Schmuck der Bewohnerin.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und sicherte vor Ort Spuren.