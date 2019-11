Tilman Trebs

Bergfelde (MOZ) In ein Einfamilienhaus an der Fichtestraße in Bergfelde sind Unbekannte am Dienstag eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, durchsuchten sämtliche Räume und stahlen schließlich Bargeld und Silberbesteck. Der Schaden wurde mit rund 2 000 Euro beziffert. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort.