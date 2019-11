Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Nach Beendigung des dritten Spieltages stehen nur noch zwei Mannschaften der beiden Ligen ungeschlagen mit voller Punktzahl an der Spitze. Die Oder Griffins beherrschen die UEL I und die Prenzlau Blizzards sind mit neun Punkten aus drei Spielen Tabellenerster der UEL II. Die Freudenberger Ice-Devils gehören seit diesem Spieltag nicht mehr zu den Unbesiegten. Sie unterlagen den Prenzlau Blizzards mit 12:5.

Oder Griffins – Flemsdorfer Haie 12:3

Eine kalte Dusche haben die Haie in der oberen Liga (UEL I) gegen die ungeschlagenen Oder Griffins bekommen. Das hatte aber auch einen Grund, denn die Haie waren personell schwach besetzt.

Das erste Drittel gestaltete sich noch ausgeglichen. Dem 1:0 der Haie (9./Tony-Fränk Schultze) folgte das 1:1 durch Thomas Wolff (13.) und auch gleich der Führungstreffer durch Jaroslaw Nocun (16.), den eine Minute später Schultze egalisierte. Im zweiten Abschnitt brachen die Haie dann ein. Wolff (21., 32.), Anton Novikau (31., 35.) und Arne Weinhold (25.) trieben das Ergebnis auf 7:3 hoch, denn Schultze traf ein letztes Mal für die Haie (25.).

Das dritte Drittel ging komplett an die Griffins. Leopold Gladki (41., 51.), Fabien Kadereit (48.), Ryszard Sidorowicz (54.) und Novikau (60.) sorgten für das unerwartet hohe 12:3-Schluss-Resultat.

Schwedter Eisbären – Lok Berlin 8:9 (n.P.)

Im zweiten Spiel der oberen Liga ging es haarscharf zu. Hier wurde die Entscheidung im Penaltyschießen erzielt. Mit 2:0 gingen die Eisbären durch Ralf Schulz (1.) und Martin Pieper (6.) in Führung. Nun waren die Hauptstädter eingespielt und ließen bis zur Pause keinen weiteren Treffer mehr zu, erzielten aber auch keinen eigenen. Dies änderte sich im zweiten Abschnitt, der wurde mit einem 6:6-Gleichstand beendet. Da in den dritten 20 Minuten jedes Team zweimal traf, für die Eisbären waren es Philipp Schön (50.) und Pieper (59.), ging es ins Penaltyschießen. Hier setzte der Berliner Robert Ackermann den Sieg bringenden Treffer.

Prenzlau Blizzards – Freudenberg Devils 12:5

In diesem Spiel der unteren Liga spiegelte sich schon nach den ersten 20 Minuten die Überlegenheit der Kreisstädter im Stand von 6:2 wieder. Im zweiten Drittel konnten die Teufel weiteren vier Blizzards-Toren nur zwei entgegensetzen, sodass es beim Stand von 10:4 in den letzten Abschnitt ging, der 2:1 endete. In die Prenzlauer Torschützenliste trugen sich immerhin acht Spieler ein, der junge Finn Brammann war mit drei Treffern der erfolgreichste.

Ueckermünder Lions – ESG Lafle 11:0

Nach zuletzt zwei Niederlagen in der unteren Liga haben die Lions nun die ersten Punkte eingefahren – die ESG Landin/Flemsdorf steht bei null.

Im ersten Drittel erarbeiteten sich die Löwen aus der Haffstadt ein 4:0. Im zweiten Abschnitt ging es enger zu, aber zum Torerfolg kam die ESG nicht. Die Lions trafen zweimal. Im letzten Drittel standen zu den fünf Löwen-Treffern (vier davon erzielte Andre Arndt) auch fünf Zeitstrafen im Spielprotokoll (2:3).

Dass es in den letzten 20 Minuten trotz des bereits entschiedenen Spiels mächtig zur Sache ging, belegen die Zeitstrafen – zweimal zwei Minuten handelte sich die ESG ein, eine stand bei den Lions. In der Schlussminute gab es für Erik Engelke (Ueckermünde) und Steven Sattler (ESG) wegen Faustschläge eine Fünf-Minuten-Strafe, die nicht mehr abgesessen werden musste.