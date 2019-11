René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Zeiten als Finanzminister und Vizeministerpräsident sind vorbei: Mit 57 Jahren ist Christian Görke (Die Linke) wieder Mitglied des Landtags. Am 4. Dezember lädt der gebürtige Rathenower zur Bürgersprechstunde in seiner Geburtsstadt ein.

Sein Mandat hatte Görke Anfang 2014 konsequenter Weise niedergelegt, nachdem er in die rot-rote Landesregierung gewechselt war. Drei mal seit 2004 hatte er im Wahlkreis 4 (Ostprignitz-Ruppin III/Havelland III) gesiegt und sich jeweils das Direktmandat abgeholt. Sein im September 2014 errungenes Mandat gab er Anfang 2015 ab.

Am 1. September 2019 wurde Wahlneuling Katja Poschmann von der SPD vom Westhavelland aus direkt in den Landtag geschickt. Christian Görke bekam sein Mandat durch günstige Platzierung auf der Landesliste seiner Partei. Seine Arbeit in der Regierung endete erst, als die rot-schwarz-grüne Riege am 20. November ans Werk ging.

Die Linke hat während der Regierungsbeteiligung deutlich an Zustimmung verloren. Hatte sie 2009 noch 26 Sitze im Landtag, sind es aktuell nur noch zehn. In seiner Fraktion agiert Christian Görke als Sprecher für Infrastruktur, Regionalplanung und Raumordnung, Stadtentwicklungs-, Bau-, und Verkehrspolitik, Europa- und Entwicklungspolitik. Seine Bürgersprechstunde in Rathenow findet von 14.00 bis 15.30 Uhr in Görkes Wahlkreisbüro am Märkischen Platz 2 statt. Wer Wartezeiten vermeiden möchte, vereinbare unter 03385/6199388 oder per E-Mail an buero.christian.goerke@mdl.brandenburg.de einen konkreten Termin.