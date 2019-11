BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Freitag, 29. November, findet um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in der Altstadt, Bäckerstraße 14, die letzte Vorstellung des Stücks "Chef, der Termin muss verschoben werden!" statt.

Die bisweilen frivole Komödie verspricht vergnügliche Unterhaltung: Seit der letzten Aufsichtsratssitzung ist Geschäftsführer Hohlhorn sehr beunruhigt, denn ein externer Gutachter soll ins Unternehmen geschickt werden, um die technischen Planungsunterlagen zu überprüfen. Doch damit nicht genug, seine tangoverrückte Gattin fordert mehr Zeit von ihrem Tanzlehrer Ramon Garcia, der zugleich für die Entrauchungsanlage verantwortlich ist. Als der Maschinenbauabsolvent Rüdiger Nerdinsky zum Vorstellungsgespräch eintrifft und für den Gutachter gehalten wird, nehmen die Verwicklungen ihren Lauf.

Eintrittskarten für das Stück sind zum Preis von 15 Euro, für Schüler und Studenten ermäßigt 10 Euro, erhältlich und können unter 03381/269114 oder kontakt@diealtstaedter.de bestellt werden. Einlass um 19 Uhr bei freier Platzwahl.