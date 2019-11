Brian Kehnscherper

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Bis Ende 2020 müssen in allen Wohnungen Rauchmelder angebracht werden. Die großen Vermieter in der Region sind über den Sinn verschiedener Meinung.

Frank Borchert hat es nicht eilig damit, die 1 673 Wohnungen der Neuruppiner Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) mit Rauchmeldern auszustatten. Zwar ist die Änderung der Brandenburgischen Bauordnung bereits im Mai 2016 beschlossen worden. Vermieter haben aber noch bis zum 31. Dezember 2020 Zeit damit, die Forderung umzusetzen. "Wir werden von Februar bis Juni 2020 alle Wohnungen umrüsten", sagt Borchert.

Allerdings würde der WGB-Chef gerne darauf verzichten. "Ich bin da kritisch und sehe eher die Betriebskosten für unsere Genossenschaftsmitglieder", so Borchert. Denn neben den Kosten für die Installation fallen für die Wartung der Rauchmelder jährlich 1,70 Euro pro Gerät für die Wartung an. Da bis auf Bad und Küche jeder Raum, in dem sich Personen aufhalten, mit einem Melder ausgestattet werden muss, können je nach Größe der Wohnung drei bis fünf Geräte installiert werden. Borchert ist jedoch nicht sicher, ob die Anlagen die Sicherheit der Mieter signifikant erhöhen. "Laut den Statistiken, die mir bekannt sind, haben sich die Zahlen an geretteten Leben seit der Einführung nicht erheblich verändert", sagt er.

Großen Schaden verhindert

Der Geschäftsführer der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge, Stephan Greiner-Petter, hat andere Erfahrungen gesammelt. Bereits seit zwei Jahren sind alle Wohnungen des städtischen Unternehmens mit Rauchmeldern ausgestattet. "Das hat sich als gute Entscheidung herausgestellt", so Greiner-Petter. Ihm ist mindestens ein Fall bekannt, in dem dadurch Schlimmeres verhindert worden ist. In der Küche einer Wohnung an der Menzer Straße sei vor einiger Zeit ein Feuer ausgebrochen. Da die Anwohner durch den Rauchmelder alarmiert worden sind, konnte die Feuerwehr den Brand löschen, bevor er sich ausbreitete.

Robert Liefke betrachtet das Thema ganz nüchtern. Aufgrund der Bauverordnung ist die von ihm geführte Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft NWG dazu verpflichtet, die Wohnungen mit Rauchmeldern auszustatten, und das werde umgesetzt. Etwa 95 Prozent der Wohnungen im Bestand seien mittlerweile mit Rauchmeldern versehen.

"Der Verwaltungsaufwand ist natürlich groß, weil dauerhafte Kontrollen der Geräte nötig sind. Aber wir haben bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Die Melder haben in den vergangenen zwei Jahren schon einige Schäden vermieden – und sei es, weil ein Nachbar das Piepen gehört hat."

Der Deutsche Schwerhörigenbund bemängelt, dass viele Vermieter die Kosten für optische Rauchmelder nicht übernehmen und viee Hörgeschädigte die Kostenübernahme erst einklagen müssen. Liefke ist kein Fall bekannt, in dem bei der NWG ein solcher Antrag eingegangen sei. Sollte das geschehen, würde das Unternehmen die Kostenübernahme zumindest prüfen.

Verträgliche Kosten

Auch der Geschäftsführer der Wittstocker Gebäude- und Wohnungsverwaltungs GmbH, Hans-Jörg Löther, hält die Rauchmelder-Pflicht für sinnvoll. "Das kann Leben schützen. Das sollte es jedem wert sein", so Löther. Das kommunale Unternehmen hat mittlerweile fast alle seiner 1 281 Wohnungen ausgestattet. Die zusätzlichen Betriebskosten für die Mieter hält Löther für verträglich. Viel höher seien oftmals Kosten, die bei Gebäudesanierungen durch Brandschutzauflagen entstehen. Feuerfeste Decken oder Zufahrten für die Feuerwehr würden Summen im sechsstelligen Bereich verursachen. Das mache sich für die Mieter stärker bemerkbar.

Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald ist überzeugt, dass die Rauchmelder Leben retten. Vor allem in Räumen, in denen Menschen schlafen, seien sie wichtig. Denn bricht ein Feuer bei Nacht aus, kann es passieren, dass die Schlafenden nicht mehr wach werden. "Bei Rauchentwicklung reichen schon zwei, drei Atemzüge aus, um das Bewusstsein zu verlieren", so Hohenwald. Durch Rauchmelder würden Betroffene jedoch noch rechtzeitig geweckt, um sich in Sicherheit zu bringen. Auch im Treppenhaus sind die Melder wichtig. Sollte sich dort Rauch entwickeln, hätten Bewohner so die Möglichkeit, die Wohnung zu verbarrikadieren, um ein Eindringen des Qualms zu verhindern. Statistische Erhebungen darüber, wie viele Leben durch die Anlagen gerettet wurden, kennt er zwar nicht. Ihm sind aber viele Fälle bekannt, in denen die Rauchmelder Schlimmeres verhindert haben. Die Anlagen sorgen zwar auch für Fehleinsätze. "Die Feuerwehr fährt aber lieber einmal umsonst raus, als zu spät zu kommen."