Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Die Explosion war bis nach Booßen zu hören, der darauffolgende Brand heftig: Vor dem Einrichtungshaus von Hoffmann-Möbel in der Perleberger Straße ist in der Nacht zu Mittwoch ein Imbisswagen ausgebrannt. Von dem Wagen, aus dem heraus Döner Kebab verkauft worden war, blieb nur noch das stählerne Gerippe übrig. Vor zwei Jahren, im Oktober 2017, brannte ebenfalls ein Döner-Imbiss an genau der gleichen Stelle.

Mit insgesamt 16 Kameraden rückten die Frankfurter Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Kliestow um 1.53 Uhr in die Perleberger Straße an. Zuvor waren mehrere Anwohner von einem lauten Knall geweckt worden. Als die Feuerwehrleute mit sechs Einsatzwagen eintrafen, brannte der Imbisswagen bereits vollständig. "Der harte Funkenflug war nicht einfach für unsere Männer", erzählt Wolfgang Welenga, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes. Die Einsatzkräfte konnten nach einer Stunde Löscharbeiten nur noch zwei Gasflaschen aus dem Wagen bergen.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt, Verletzte gebe es – laut Pressestelle der Polizeidirektion Ost – keine. Kriminaltechniker haben am Mittwoch die Ermittlungen aufgenommen.