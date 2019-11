Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein 39-jähriger polizeibekannter Brandenburger belästigte Dienstagnachmittag Bürger durch lautes Herumschreien in einem Gebäude in der Steinstraße. Der Aufforderung, die Räumlichkeiten zu verlassen, kam er trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nach, sodass die örtlich ansässige Polizei zum Ort des Geschehens fuhr und den Störer zur Polizeiinspektion brachte.

Da der Mann bereits einen Tag zuvor einen polizeilichen Einsatz ausgelöst hatte und sich weiterhin unkooperativ verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam genommen. Nach der Übernachtung in der Zelle erfolgte am Mittwoch die Vorstellung bei einem Arzt.