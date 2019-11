Stefan Zwahr

Hohen Neuendorf (MOZ) Beim SV electronic Hohen Neuendorf reifen diverse Leichtatletik-Talente heran. Eines davon ist Willy Tuttas, der in diesem Jahr drei Landesmeister-Titel gewann und in drei Disziplinen auf Platz 2 der deutschen Jahresbestenliste steht.

Die Beantwortung der Frage, ob es ein gutes Jahr gewesen sei, fällt dem Elfjährigen trotzdem nicht leicht. "Ich habe viele neue Bestleistungen erzielt. Mein Ziel ist es aber, immer Landesmeister zu werden." Das habe er nicht geschafft. Im Weitsprung triumphierte Tuttas bei den Einzel-Titelkämpfen der brandenburgischen Nachwuchssportler, wo er zudem fünf Silbermedaillen holte. Zudem gab es mit dem Team zwei Triumphe.

Wenngleich der Heranwachsende sagt, immer ganz oben auf dem Treppchen stehen zu wollen, ist ihm etwas anderes mindestens genauso wichtig: "Ich möchte Bestleistungen erzielen." Für die zurückliegenden Monate hatte er sich Verbesserungen in drei Disziplinen vorgenommen – und schaffte sie allesamt. Die 50 Meter sprintete Willy Tuttas in 6,9 Sekunden, im Weitsprung erreichte er 5,21 Meter und im Hochsprung 1,50 Meter.

Letzteres gelang nicht im Rahmen eines offiziellen Wettkampfs, sondern beim Schulwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" in Löwenberg. Die 1,50 Meter in der AK 11 bedeuteten einen neuen Stadionrekord. Traditionell wird dafür vom Löwenberger SV ein Plüschtier vergeben. "Es ist schon mein vierter Löwe. Die habe ich alle an meinem Bett."

Während sich Tuttas über die kleinen Maskottchen immer wieder freut, sind ihm seine Platzierungen in der deutschen Jahresbestenliste eigentlich egal. Im Sprint, Hoch- und Weitsprung wird der Hohen Neuendorfer auf Rang zwei geführt – jeweils hinter Guibert Djouaka Ziwo vom SC Frankfurt (Oder). "Irgendwie finde ich das schon doof, weil es immer so knapp ist." Stolz empfinde er eher nicht. "Ich möchte immer das Beste bringen."

Vater Thomas glaubt, dass die Bestenlisten für seinen Willy nicht die große Rolle spielen. "Er guckt da nie hin. Wenn der Trainer immer mal wieder davon berichtet, freut er sich. Mehr aber auch nicht. Vielleicht motiviert es ihn aber auch."

Die größte Motivation zieht der Schüler, der seit sieben Jahren dem SV electronic angehört, aus dem Wunsch vom Sprung an die Sportschule. "Er will da unbedingt hin. Das ist aber auch richtig. Wer große Ziele verfolgt, muss den Weg über die Sportschule gehen", meint Vater Tuttas. Die erste Hürde hat sein Sprössling schon genommen. Weiter geht die Sichtung in Kienbaum. "Es ist ein längerer Prozess", betont Kerstin Paech.

Die Leichtathletik-Abteilungsleiterin des SV electronic hält den Elfjährigen für ein großes Talent. Wenngleich dieser in allen leichtathletischen Disziplinen trainiert wird, sei schon zu sehen, "dass es bei ihm der Bereich Sprint und Sprung wird".

So sieht es auch Willy Tuttas selbst. Sprint und Hochsprung bezeichnet er als seine Lieblingsdisziplinen. Neben Talent und Ehrgeiz verfüge er aus Sicht seines Vaters aber auch über eine besondere mentale Stärke. "Große Aufregung vor Wettkämpfen kann er in totale Ruhe umwandeln. Er nimmt die Konkurrenz gar nicht wahr." Wie das geht? "Ich fixiere mich auf eine feste Stelle und bin wie im Tunnel."