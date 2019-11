BRAWO

Brandenburg Das Stadtmuseum Brandenburg an der Havel in der Rittertraße 96 lädt am Mittwoch, 4. Dezember, ab 10.30 Uhr im Rahmen der Ausstellung "Enttäuschung Sehnsucht Hoffnung" zu der Veranstaltung "Alte Gegenstände – neu entdeckt: Ein Besuch in einem Brandenburger Wohnzimmer" ein. Das Angebot richtet sich an Menschen, die an leichter und mittlerer Demenz erkrankt sind sowie an deren Angehörige in häuslicher Pflege und an die Betreuer in den jeweiligen sozialen Einrichtungen.

Der Rundgang beginnt am gedeckten Tisch im Veranstaltungsraum. Bei Keksen und einer Tasse Kaffee lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Haus und die Mitarbeiterinnen kennen. Anschließend geht es gemeinsam in das in der Ausstellung aufgebaute Wohnzimmer und. Dort werden die Einrichtung und Dekoration angeschaut, die man auch in die Hand nehmen kann. So hoffen die Macher, Geschichten, Erinnerungen und Emotionen wachzurufen auf einen Austausch mit den Teilnehmern. Vielleicht gelingt dies.

Da die Veranstaltung außerhalb der derzeitigen Öffnungszeiten stattfindet, können die Museumsmitarbeiter eine exklusive Zeit im Haus für eine inklusive Veranstaltung anbieten! Die Teilnehmerzahl der Veranstaltung ist begrenzt, da nur mit kleinen Besuchergruppen gearbeitet werden soll. Es wird daher um eine rechtzeitige Anmeldung unter 03381/58-4501 oder museum@stadt-brandenburg.de gebeten, die auch sehr kurzfristig sein kann.

Die geplante Dauer ist 60 bis 90 min, der Eintritt beträgt 3,50 Euro.

Dieses Angebot kann für Kleingruppen auch außerhalb angegebener Termine gebucht werden.