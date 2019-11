Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Kinder sollen in den Kindertagesstätten der Stadt Neuruppin künftig auch mit Zwischenmahlzeiten versorgt werden. Dafür sprach sich der Haupt- und Finanzausschuss am Montagabend einstimmig aus. Mehr als diese Absichtserklärung gibt es jedoch noch nicht. So bleibt vor allem unklar, wann die Neuregelung in Kraft treten wird. Beschlossen wurde nur, dass die Verwaltung die Einführung der Zwischenmahlzeiten bis spätestens zum 31. Dezember 2020 vorbereiten soll.

Da der Stadt Kosten von rund 500 000 Euro pro Jahr durch das erweiterte Essenangebot entstehen, was den vorliegenden Haushaltsentwurf gesprengt hätte, wurde mit diesem Kniff die wichtigste Frage außer Acht gelassen: die der Finanzierung. Sie wurde kurzerhand auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben. Zwar könnte die Verwaltung die Zwischenmahlzeiten auch vor dem Stichtag einführen. Angesichts der Laufzeiten von Ausschreibungen, die notwendig würden, und der benötigten Zeit für die Neukalkulation der Essenpreise sowie der Kitagebühren ist mit den Zwischenmahlzeiten nicht wirklich im nächsten Jahr zu rechnen.

Außerdem würde damit der Haushalt noch weiter belastet. Und Kämmerer Thomas Dumalsky hatte in der Debatte eindeutig klargemacht, dass es zur abschließenden Sitzung der Stadtverordneten am 16. Dezember keinen beschlussfähigen Etat geben werde, falls unter anderem die Kosten für die Zwischenmahlzeiten noch 2020 zum Tragen kommen würden. Diese Klippe haben die Stadtverordneten umschifft. Finanziert ist das Vorhaben damit aber immer noch nicht.

Von den anderen Anträgen der Parteien, die sich unter anderem neue Papierkörbe, mehr Geld für die Ortsteile, die Abschaffung der Zweitwohnungssteuer und eine Unterstützung des Fördervereins Dorfkirche Bechlin gewünscht hatten, wurde keiner befürwortet. Lediglich ein neuer Spielplatz für Molchow, für den 50 000 Euro ausgegeben werden sollen, fand noch eine Mehrheit.