Rogäsen Erstmals an zwei Tagen zum ersten Advent erwartet die Besucher die 4. Rogäsener Schlossweihnacht.

Festlich illuminiert, in romantischer und privater Atmosphäre erwartet die Besucher dabei – erstmals in Zusammenarbeit mit der Theaterklause Brandenburg – am Samstag, 30. November, ab 14 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, ab 12 Uhr ein vielseitiges kulinarisches Angebot: Weihnachtliche Backwaren, Kaffeespezialitäten, frisch zubereitete Pfannengerichte, Glühwein und Punsch dürfen genossen werden. Dazu bleibt Zeit für Begegnungen und Gespräche am offenen Kaminfeuer der alten Schmiede.

An unterschiedlichen Verkaufsständen können zudem Geschenke und weihnachtliche Dekoration mit regionalen Bezug erworben werden – etwa die Rogäsener schloss-Waffeln und die Schloss-Wurstspezialitäten vom Rogäsener Wildschwein.

Dazu wird die angrenzende Feldsteinkirche beleuchtet und geöffnet sein. Die Veranstalter freuen sich darauf, kleine und große Besucher auf die Weihnachtszeit einzustimmen.